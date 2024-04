Conoce la razón por la que Madison Anderson Berríos no ve “La casa de los famosos 4”

“La casa de los famosos” se ha posicionado como el programa más visto en la televisión hispana desde su debut en agosto de 2021. De hecho, actualmente son muchos los que sintonizan el “reality show” de Telemundo por primera vez y admiten que ahora no pueden dejar de verlo.

Sin embargo, hay alguien que no ha seguido las incidencias de esta edición. “Yo no sé nada. Realmente no sé nada. El año pasado fue muy fuerte emocionalmente. Realmente, este año, decidí dedicarme tiempo. Tiempo para enfocarme, para desarrollar nuevos proyectos... Yo creo que todo lo que contribuya a nuestra salud mental siempre es bienvenido”, precisó la modelo puertorriqueña, Madison Anderson Berríos, la campeona de la edición pasada.