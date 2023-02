La periodista Bárbara Bermudo reapareció en sus redes sociales luego de que hace poco más de semana y media, en medio de un quebranto de lágrimas y sufrimiento, compartió sus razones para la remoción de sus implantes mamarios luego de 17 años.

En esta ocasión, aparece en un video serena y agradecida por todo el apoyo y respaldo luego del testimonio que compartió. Hoy, a tres semanas de su explantación, el cual explica que es el término que se le llama a la remoción de los implantes mamarios, manifestó sentirse bien, fuerte y en camino a su recuperación “de la mano de Dios, de los expertos, y de aquellas mujeres que ya han pasado por esta travesía, y han sido de gran bendición”.

Su intención es poder aportar sobre lo que ha aprendido sobre la enfermedad por implantes mamarios o “breast implant illness” (BII, por sus siglas en inglés) o el síndrome de Asia, que es el síndrome de autoinmune/autoinflamatorio inducido por adyuvantes (ASIA, por sus siglas en inglés), para ayudar a otras mujeres, a que entiendan y se puedan u

De acuerdo con Bermudo, su situación comenzó hace varios años al sufrir problemas gastrointestinales, identificado como diverticulitis. Le dio más de cuatro ataques de estos, incluyendo una microperforación en el intestino.

A eso se le sumaba el cansancio, la fatiga, cabello y uñas debilitados, y dolor en las coyunturas, por lo que llegó a atribuírselo al paso de la edad. No obstante, experimentó también “otros síntomas inexplicables”, que le preocupaban un poco más, como lo era la urticaria, sinusitis crónica, infección de orina, dolor articular y muscular, fasciculaciones, resequedad en los ojos, la piel y la boca, hematomas, dolor y punzón en los senos, escalofríos, alteración del sueño, ansiedad y ataques de pánico, entre otros síntomas.

Luego de acudir a diversos médicos y de que le realizaran todo tipo de estudios, al no encontra explicación para sus síntomas, la ansiedad la llevó a interesarse en el tema de los metales pesados y la toxicidad que causaba en el cuerpo.

“Entendí que las prótesis estaban hechas de metales tóxios como el plomo, el mercurio y sustancias químicas, aproximadamente 40. Fue ahí que entendí muchas cosas, porque si algo le pedí al Señor era que me mostrara el camino de mi sanidad divina”, dice parte de su mensaje.

“Gracias a miles de mujeres que vivieron lo mismo pude identificar lo que estaba padeciendo. Hoy abrazo a todas las mujeres que me han escrito de que mi mensaje fue enviado por Dios a sus vidas, abrazo a todas las que recibieron confirmación a través de mi vídeo, y abrazo grandemente a las que quizás están comenzando a vivir este calvario. NO ESTÁS SOLA, un ejercito está listo para ayudarte a colocarte las armaduras. Que este vídeo o lo próximo que compartiré sirva para ayudar a otras porque al final si decidí compartir esto tan personal es porque hay propósito de vida y tengo que ser obediente a la voz de Dios”, fue parte del mensaje escrito que compartió junto con el video, en donde invita a otras mujeres a seguir en Facebook el grupo “Breast Implant Illness and Healing by Nicole”, a la vez que se puso a la disposición para lo que necesiten.