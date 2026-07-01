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Confirman la segunda temporada de “Boricuas con talento”

La edición debut del “reality show” de TeleOnce acabó el pasado viernes con el triunfo de Machito Swing

1 de julio de 2026 - 1:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Boricuas con talento" contó con la producción ejecutiva de Josema Hernández. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La música típica puertorriqueña se encuentra en un constante proceso de reinvención, y el mejor ejemplo actual lleva el nombre de Machito Swing. Lejos de encasillarse en un solo género, este virtuoso cuatrista y cantante de Guaynabo sorprendió al país al entrelazar la tradición del cuatro con ritmos modernos e incluso géneros como la bachata.

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Su propuesta, fresca y audaz, le valió el título de primer campeón en el “reality show” nacional “Boricuas con talento” de TeleOnce. El pasado fin de semana, el intérprete pudo sentir el orgullo de los suyos a través de una caravana.

“Entre aplausos, música y mucha emoción, el pueblo se unió para felicitar al talentoso cantante por este importante logro que marca un nuevo capítulo en su carrera”, detalló la producción en sus redes sociales.

Asimismo, tal y como le habían adelantado a este diario, también se confirmó la segunda temporada de “Boricuas con talento”. “Gracias, Puerto Rico. Gracias por el cariño, el apoyo y por ser parte. Cada mensaje, cada reproducción y cada muestra de apoyo significó mucho para esta producción. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Nos veremos en la próxima temporada", anunciaron.

A lo largo de la temporada, la producción registró más de un millón de votos. La gran final se decidió con 423,011 votos.

En "Boricuas con talento" de TeleOnce el verdadero espectáculo ocurre donde el lente de la cámara no llega.Johnny Lozada fungió como uno de los jueces invitados con motivo de la etapa semifinal. En entrevista con este diario, el productor confirmó la segunda temporada de "Boricuas con talento".
1 / 10 | Antes del aplauso: lo que ocurre tras bambalinas en “Boricuas con talento”. En "Boricuas con talento" de TeleOnce el verdadero espectáculo ocurre donde el lente de la cámara no llega. - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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