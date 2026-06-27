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¿Quién es Machito Swing?: conoce al primer ganador de “Boricuas con talento”

El cantante ya reveló sus planes con el premio de $25,000

27 de junio de 2026 - 1:59 PM

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Machito Swing es natural de Guaynabo. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Wilfredo Cancel, mejor conocido como “Machito Swing”, no llegó a la primera temporada de “Boricuas con talento” de TeleOnce por casualidad. Llegó por herencia, por fuerza y por cuatro cuerdas.

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El apodo “Machito” lo lleva desde que era un niño. De pequeño, el natural de Guaynabo enfrentó una enfermedad y su progenitora decidió nombrarlo así en honor a su fortaleza.

“Swing”, por otro lado, llegó después de la mano de alguien cercano a su trayectoria.

Cancel es cuatrista y cantante. Sube al escenario con el cuatro puertorriqueño como bandera, pero sin miedo a romper el molde.

En “Boricuas con talento” sorprendió al público con una bachata. También con sus pasos de baile y con la evidencia de que la música típica puede vivir con lo moderno.

Entre cientos de artistas, logró colarse entre los 12 finalistas de la primera temporada del “reality show”. Anoche, su nombre fue anunciado como ganador absoluto. Lo hizo con creatividad y con el apoyo de la audiencia.

Previamente, Machito Swing había revelado que si ganaba los $25,000 los invertiría en la producción de su primer disco con composiciones originales. Para él, haber ganado no fue solo alzarse con un premio, fue conquistar otra plataforma para que el cuatro suene más duro.

En "Boricuas con talento" de TeleOnce el verdadero espectáculo ocurre donde el lente de la cámara no llega.Johnny Lozada fungió como uno de los jueces invitados con motivo de la etapa semifinal. En entrevista con este diario, el productor confirmó la segunda temporada de "Boricuas con talento".
1 / 10 | Antes del aplauso: lo que ocurre tras bambalinas en “Boricuas con talento”. En "Boricuas con talento" de TeleOnce el verdadero espectáculo ocurre donde el lente de la cámara no llega. - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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