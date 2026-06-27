¿Quién es Machito Swing?: conoce al primer ganador de “Boricuas con talento”
El cantante ya reveló sus planes con el premio de $25,000
27 de junio de 2026 - 1:59 PM
27 de junio de 2026 - 1:59 PM
Wilfredo Cancel, mejor conocido como “Machito Swing”, no llegó a la primera temporada de “Boricuas con talento” de TeleOnce por casualidad. Llegó por herencia, por fuerza y por cuatro cuerdas.
El apodo “Machito” lo lleva desde que era un niño. De pequeño, el natural de Guaynabo enfrentó una enfermedad y su progenitora decidió nombrarlo así en honor a su fortaleza.
“Swing”, por otro lado, llegó después de la mano de alguien cercano a su trayectoria.
Cancel es cuatrista y cantante. Sube al escenario con el cuatro puertorriqueño como bandera, pero sin miedo a romper el molde.
En “Boricuas con talento” sorprendió al público con una bachata. También con sus pasos de baile y con la evidencia de que la música típica puede vivir con lo moderno.
Entre cientos de artistas, logró colarse entre los 12 finalistas de la primera temporada del “reality show”. Anoche, su nombre fue anunciado como ganador absoluto. Lo hizo con creatividad y con el apoyo de la audiencia.
Previamente, Machito Swing había revelado que si ganaba los $25,000 los invertiría en la producción de su primer disco con composiciones originales. Para él, haber ganado no fue solo alzarse con un premio, fue conquistar otra plataforma para que el cuatro suene más duro.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: