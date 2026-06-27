Machito Swing se corona como ganador absoluto de “Boricuas con talento”

Desde las imponentes notas operáticas de Nilambar Djainakov hasta el repique patriótico de Machito Swing, la noche final de “Boricuas con talento” de TeleOnce supuso un escaparate de pura diversidad cultural.

El jueves, los 12 competidores que sobrevivieron a la rigurosa etapa de desafíos transformaron el Centro de Bellas Artes Alejandro “Junior” Cruz en Guaynabo, en un auténtico festival de arte nacional. Esas actuaciones sirvieron de base para que el público emitiera su voto y decidiera quién se convertiría en el primer ganador de la competencia que contó con la producción ejecutiva de Josema Hernández.

Las votaciones, según la producción, permanecieron abiertas hasta hoy a las 2:00 p.m. Esta, además, fue la última oportunidad de la audiencia para apoyar a su participante favorito.

Machito Swing, Knnon, Gio, Taisha Pellot, Nilambar Djainakov, Ángel Kuilan, la Banda Escolar de Yauco, el Grupo Esencia, Pura Cepa, El Chico de la Falda Amarilla, Gabriela Zayas y Katherine Polo fueron los protagonistas de la batalla por el premio de $25,000. El vencedor, asimismo, contará con apoyo para impulsar su carrera artística y desarrollar su talento en la industria del entretenimiento.

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“Recorrimos todo Puerto Rico, recogiendo historias que inspiran, emocionan y unen a nuestra gente. En ese escenario vimos bailar, cantar, llorar y soñar. Aquí hubo bomba, plena, salsa, merengue, rock, reguetón, actos circenses, fuego y talentos de los 78 municipios”, repasó Hernández en entrevista previa con El Nuevo Día.

La apertura de la final de la primera temporada del “reality show” contó con el talento de una de las integrantes del jurado: la cantante Yaire. La intérprete deleitó a los presentes con su éxito “Tu mayor tentación”.

Tras esto, comenzó el proceso de eliminación hasta conocer el nombre del ganador. Daicha Pellot fue la primera en ser mencionada y ocupó el puesto número 12.

Gio Ruiz Esteves, de igual modo, no logró avanzar al “Top 5″. El joven, sin embargo, recibió una sorpresa de parte de la producción.

“Realmente, yo tengo una condición en la dentadura que se llama amelogénesis imperfecta, la cual yo no produzco calcio, realmente mis dientes están en la segunda etapa, que es la dentina. Yo no puedo comer nada frío ni nada caliente, y todos los días me da dolor. Aquí en Puerto Rico, aproximadamente, me están cotizando $70,000 por mi dentadura, lo cual se me hace imposible”, dijo Ruiz.

El productor José “Pompi” Vallejo, visiblemente conmovido, aseguró que “Boricuas con talento” continuará al pendiente de sus participantes. Ante el público, el empresario anunció que la producción se encargaría de ayudarlo.

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Ángel Kuilan, KNNON y Katherine Polo, tampoco alcanzaron un espacio en el codiciado “Top 5″. La última, por su parte, fue sorprendida por Yaire, quien la invitó a grabar un tema juntas.

El Chico de la Falda Amarilla y Gabriela Zayas Padilla fueron los últimos dos eliminados de la noche. Acto seguido, llegó el momento de conocer al “Top 5″ de “Boricuas con talento”.