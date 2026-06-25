Luces, cámaras… y presión: la primera temporada de “Boricuas con talento” llega a su fin

Quien ve el “reality show” “Boricuas con talento” de TeleOnce pudiera pensar que el destino de los concursantes se decide estrictamente sobre el escenario. Sin embargo, el verdadero espectáculo ocurre donde el lente de la cámara no llega: en las negociaciones de último minuto, las crisis de nervios antes de salir a escena y el sudor de un equipo técnico que corre a toda prisa para que el “show” quede perfecto.

El Nuevo Día llegó hasta el Centro de Bellas Artes Alejandro Cruz Ortiz en Guaynabo y vivió la etapa semifinal de la competencia detrás de cámaras. Al igual que cada noche desde su estreno el pasado 15 de abril, sobre 100 personas aguardaban en el vestíbulo para apoyar a su participante favorito.

Este viernes, finalmente, se dará a conocer el ganador, luego de la gran final que se celebrará esta noche del jueves, donde 12 competidores pondrán a prueba sus talentos. El gran ganador se alzará con un premio de $25,000 en efectivo.

Ese día de la visita, el público, identificado con banderas, pancartas y camisas, ocupó el primer nivel del espacio. Por su parte, la cantante Yaire, el productor de espectáculos José “Pompi” Vallejo y el comediante Emmanuel “Keropi” Sánchez, panel de jueces, tomó su lugar para realizar pruebas de sonido. Esa noche, como parte de la etapa semifinal, se les unió el presentador Johnny Lozada.

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Desde el lateral derecho del escenario, el productor ejecutivo del “reality show”, Josema Hernández, supervisó y asignó las responsabilidades de la noche. Esto, minutos antes de comenzar.

“Nosotros estamos haciendo el proyecto, pero los resultados han ido del cielo a la tierra. Al principio sentí que nadie le tenía fe porque la gente no está acostumbrada a ver participantes diferentes todos los días, pero creo que las historias de vida de cada uno fueron esenciales. En este escenario se han unificado familias, hemos visto gente romperse…”, detalló sobre el espacio que se transmitió de lunes a viernes de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. por TeleOnce.

Al finalizar cada programa se abrían oficialmente las plataformas digitales para que el público pudiera emitir su voto por los participantes de la noche.

En su primera edición, la producción de “Boricuas con talento” audicionó a más de 500 participantes y cerca de 300 entraron a la competencia oficial. Amantes del canto, el baile, la imitación, la actuación, la magia, la coordinación, el equilibrio, los perros talentosos y los “shows” de “drags” escribieron su nombre en la historia del programa con su oferta variada y alto contenido emocional. También se presentaron representantes de la Federación de Cuica de Puerto Rico y de la Banda Escolar de Yauco.

“Nosotros tenemos un grupito que está constantemente con ellos, tenemos un ‘stylist’ que los guía en lo que se deben y no poner, igual si no tienen algún elemento, buscamos la manera de suplirlo. Si no tienen chavitos para bailarines, nosotros les ponemos”, contó Hernández con el fin de mostrar la “otra cara” de la historia.

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El animador José “El Negro” Figueroa confesó por su parte que aceptó la conducción del “reality show” sin expectativas. El presentador indicó que el hecho de que la propuesta haya sido presentada por Hernández fue razón suficiente para saber que sería un éxito.

“Yo estoy seguro de que hay mucho talento (en Puerto Rico), demasiado talento, y es una pena los que se quedaron fuera esta primera edición (900 solicitudes). A mí me ha parecido súper chévere”, continuó quien mantiene su relación laboral con la cadena Univision y UniMás.

“Boricuas con talento”, dijo “El Negro”, ocupa un lugar en su lista de “shows” predilectos. Con el paso de los años, añadió, ha aprendido a disfrutar estas oportunidades desde otra perspectiva.

“Eso me ha ayudado mucho. O sea, todo ese aprendizaje del pasado, traerlo ahora, venir desde Miami, hacer este ‘show’, es como que, contra, estoy aquí, trabajando, en casa. Se siente bien poder aportar ya sea con ideas, con algo que los muchachos quieran hacer distinto. Eso, yo creo que es parte del crecimiento y de poder venir a hacer esto con mi gente”, exteriorizó.

“Recorrimos todo Puerto Rico, recogiendo historias que inspiran, emocionan y unen a nuestra gente. En ese escenario vimos bailar, cantar, llorar y soñar. Aquí hubo bomba, plena, salsa, merengue, rock, reguetón, actos circenses, fuego y talentos de los 78 municipios”, repasó el productor ejecutivo.

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Mientras El Nuevo Día conocía los distintos grupos de trabajo que componen la producción y cómo funcionan, 10 participantes se midieron y lo dieron todo para lograr su pase a la codiciada final. Entre ellos, Reynaldo José, de Caguas; Alana K. Santiago y su pareja, quienes entregaron una coreografía espectacular y llena de emoción; Gio Ruiz, de San Juan; Alayna, de Hatillo; “El Cuquito”, de Ponce; el grupo Phoenix Company Dance Studio, de Caguas y Alejandro Feliciano, de Bayamón.

1 / 10 | Antes del aplauso: lo que ocurre tras bambalinas en “Boricuas con talento”. En "Boricuas con talento" de TeleOnce el verdadero espectáculo ocurre donde el lente de la cámara no llega. - Suministrada 1 / 10 Antes del aplauso: lo que ocurre tras bambalinas en “Boricuas con talento” En "Boricuas con talento" de TeleOnce el verdadero espectáculo ocurre donde el lente de la cámara no llega. Suministrada Compartir

Estos son los 12 finalistas: