Cientos de puertorriqueños desean entrar al programa “Boricuas con talento”

El talento puertorriqueño dijo presente en las audiciones para el nuevo programa “Boricuas con Talento” de TeleOnce, donde cientos de personas de toda la isla se dieron cita para demostrar sus habilidades y buscar una oportunidad en este nuevo reality show.

Las audiciones presenciales se llevaron a cabo en el Hotel Meliá en Ponce, el Teatro Sol de San Germán y los estudios de TeleOnce en Guaynabo, reuniendo a participantes de 13 años en adelante, con talentos que abarcan desde la música y el baile hasta la comedia, el ilusionismo, la acrobacia y otras expresiones artísticas.

“Boricuas con talento es una plataforma para descubrir y celebrar la diversidad del talento que existe en Puerto Rico. Nos entusiasma ver la gran respuesta del público y la calidad de los participantes que han llegado a las audiciones”, indicó Josema Hernández, productor ejecutivo del programa en declaraciones escritas.

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El ganador de esta competencia tendrá la oportunidad de llevar su carrera al próximo nivel, al recibir un premio de $25,000, además de exposición y desarrollo dentro de la industria del entretenimiento.

Audiciones de 'Boricuas con talento'. (Suministrada)

Las próximas audiciones se llevarán a cabo el jueves, 26 de marzo, en el salón de ensayos de Bellas Artes de Caguas, a la 1:00 p.m., y el viernes, 27 de marzo, en la plaza pública de Aibonito, a las 10:00 a.m., brindando más oportunidades a talentos alrededor de la isla de formar parte de esta gran experiencia.