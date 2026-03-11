José “El Negro” Figueroa regresa a TeleOnce como presentador de nuevo “reality show”

Bajo el eslogan “Somos una isla llena de estrellas”, TeleOnce anunció esta tarde el lanzamiento de “Boricuas con talento”, un “reality show” que reunirá sobre 500 participantes de toda la isla.

El ganador se llevará un premio de $25,000 y la oportunidad de impulsar su carrera en la industria local.

A diferencia de otras producciones que se enfocan en una sola disciplina, el nuevo programa, que contará con la animación de José “El Negro” Figueroa, reunirá todo tipo de talento en una sola plataforma. Mediante conferencia de prensa, el Canal 11 informó que podrán participar personas de 13 años en adelante con habilidades en la música, baile, comedia, ilusionismo y acrobacia, entre otros.

“Más que una competencia televisiva ‘Boricuas con talento’ busca convertirse en una plataforma para celebrar el talento local puertorriqueño, impulsando a artistas emergentes desde sus comunidades hacia oportunidades reales de crecimiento y mayor visibilidad”, sostuvo Lenard Liberman, presidente de TeleOnce.

PUBLICIDAD

El panel de jueces estará compuesto por figuras reconocidas. Entre ellos el creador de contenido Keropi Sánchez, la cantante Yaire y el productor de espectáculos José “Pompi” Vallejo.

“Estoy súper contento de estar acá con todos ustedes, ya tuve la oportunidad de conversar con Keropi, Yaire y ‘Pompi’. Estoy súper contento de estar acá, en casa,. Aunque, siempre lo digo, nunca me fui”, indicó Figueroa.