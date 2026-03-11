Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José “El Negro” Figueroa regresa a TeleOnce como presentador de nuevo “reality show”

El animador puertorriqueño presentará el programa de competencia “Boricuas con talento”

11 de marzo de 2026 - 3:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José "El Negro" Figueroa animará la nueva competencia televisiva. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Bajo el eslogan “Somos una isla llena de estrellas”, TeleOnce anunció esta tarde el lanzamiento de “Boricuas con talento”, un “reality show” que reunirá sobre 500 participantes de toda la isla.

RELACIONADAS

El ganador se llevará un premio de $25,000 y la oportunidad de impulsar su carrera en la industria local.

A diferencia de otras producciones que se enfocan en una sola disciplina, el nuevo programa, que contará con la animación de José “El Negro” Figueroa, reunirá todo tipo de talento en una sola plataforma. Mediante conferencia de prensa, el Canal 11 informó que podrán participar personas de 13 años en adelante con habilidades en la música, baile, comedia, ilusionismo y acrobacia, entre otros.

“Más que una competencia televisiva ‘Boricuas con talento’ busca convertirse en una plataforma para celebrar el talento local puertorriqueño, impulsando a artistas emergentes desde sus comunidades hacia oportunidades reales de crecimiento y mayor visibilidad”, sostuvo Lenard Liberman, presidente de TeleOnce.

El panel de jueces estará compuesto por figuras reconocidas. Entre ellos el creador de contenido Keropi Sánchez, la cantante Yaire y el productor de espectáculos José “Pompi” Vallejo.

“Estoy súper contento de estar acá con todos ustedes, ya tuve la oportunidad de conversar con Keropi, Yaire y ‘Pompi’. Estoy súper contento de estar acá, en casa,. Aunque, siempre lo digo, nunca me fui”, indicó Figueroa.

“Boricuas con talento” estrenará el lunes, 20 de abril.

Tags
TeleOncetelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: