Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de agosto de 2026
89°Lluvias dispersas
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Qué películas nuevas anunció Disney?

Además de los clásicos, hay nuevas propuestas

15 de agosto de 2026 - 3:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personas disfrazadas del personaje Spider-Man posan para un fotografía este viernes, durante el inicio de la convención D23 en Anaheim (Estados Unidos). Disney despliega este fin de semana su extensa hoja de ruta en la D23, la mayor convención mundial de la compañía, para revelar ante miles de seguidores el rumbo de los futuros proyectos cinematográficos y televisivos, así como las novedades en parques y cruceros para los próximos años. EFE/ Omar Alonso (Omar Alonso)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Disney deslumbró en la noche de este viernes en un macroevento arropado por estrellas de Hollywood como Anne Hathaway, Jodie Foster y Ryan Gosling para presentar sus esperadas novedades cinematográficas y televisivas, incluyendo el regreso de las exitosas “Zootopia” (“Zootrópolis”), la mexicana “Coco” y “Frozen”, así como nuevas películas originales que prometen marcar el futuro del coloso del entretenimiento.

RELACIONADAS

La compañía inauguró la primera jornada de la D23, la mayor convención oficial de Disney, con un panel de entretenimiento que se ha consolidado como uno de los más esperados del sector por congregar todos los anuncios sobre los próximos desarrollos en cine y televisión de los estudios.

El escenario principal, el multitudinario Honda Center, se transformó en una pasarela de celebridades que fueron desgranando a cuentagotas los detalles de las producciones más esperadas por los seguidores de la franquicia.

Hathaway abrió boca avisando de que “ya queda poco” para uno de los regresos más esperados, la tercera película de “Princess Diaries” (“Diario de una princesa”), cuyo estreno está previsto para el año que viene. A continuación, se anunció que la segunda entrega de “Coco” —ambientada en el tradicional festejo del Día de los Muertos, una de las celebraciones más populares de México— dará el salto a la adolescencia.

Entre avances como el adelanto de la nueva temporada de “The Simpson” para septiembre, poco a poco se fueron asomando reconocidos rostros al escenario.

Unos tan esperados como los Jonas Brothers, quienes pasaron el testigo de “Camp Rock” a una nueva generación; otros, tan sorprendentes como protagonizada por la estrella de “Friends” Lisa Kudrow y Mira Sorvino, quienes aparecieron caracterizadas como Romy y Michele para ofrecer un adelanto de su comedia.

Pixar, por su parte, coincidiendo con su 40 aniversario, desplegó un calendario de novedades que van desde “The Incredibles 3”, centrada en los niños de la familia, que ya están listos para actuar como superhéroes; hasta el anuncio de “Kingdom Hearts” para finales de 2027, que incluirá una cuarta entrega cinematográfica y una serie asociada.

La oferta también reservó espacio para propuestas originales como “Gatto”, de Enrico Casarosa, una historia sobre un gato negro ambientada en Venecia, o “Ghost Market”, prevista para 2028, una aventura sobrenatural sobre un creador de contenido de Chicago cuyas vacaciones en Hawái se tuercen tras detenerse en un misterioso supermercado.

En el terreno de la animación y el cine de acción real, las sorpresas continuaron con la aparición de Queen Latifah para presentar las primeras imágenes de “Ice Age: Boiling Point”, así como el saludo del equipo de “Rapunzel” (“Tangled”), protagonizada por Kathryn Hahn y rodada en emblemáticos monasterios, catedrales y localizaciones de España.

Marvel despliega su arsenal

El broche de oro lo puso Marvel con una batería de anuncios encabezada por su presidente, Kevin Feige, que incluyó la confirmación de la participación de Hugh Jackman junto a los X-Men y los 4 Fantásticos en “Avengers: Doomsday”, un macroevento que reunió sobre el escenario a rostros tan emblemáticos como Chris Evans o Robert Downey Jr.

Por su parte, Sadie Sink se consolidó como una de las principales figuras de la nueva etapa de “Spider-Man”, Ryan Gosling recorrió la galaxia de “Star Wars: Starfighter” con las primeras imágenes del proyecto y se desvelaron algunos detalles de la segunda temporada de “Ahsoka”, que contará con el regreso de Anakin Skywalker.

El extenso panel de anuncios dejó los platos más fuertes para el tramo final: la confirmación de la tercera entrega de la exitosa “Zootopia” (“Zootrópolis”) y las primeras imágenes del nuevo reto que deberán sortear Anna y Elsa en “Frozen III”, que todavía no tiene fecha de estreno.

Tags
DisneyPelículasHollywood
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 15 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: