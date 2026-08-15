“Boston tiene rey y se llama Caramelo”: estrella de “reality” será coronado en la capital de Massachusetts
Este reconocimiento es por la forma en que ha representado a la República Dominicana y a su diáspora
15 de agosto de 2026 - 3:25 PM
15 de agosto de 2026 - 3:25 PM
Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como “Caramelo”, sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria al ser nombrado el primer Rey Oficial en la historia del Desfile Dominicano de Boston.
La distinción fue anunciada por la Casa de la Cultura Dominicana en Boston, entidad organizadora del evento, que destacó la labor del también creador de contenido y personalidad televisiva como embajador de la cultura dominicana y de la diáspora.
Según la organización, este reconocimiento busca honrar la manera en que “Caramelo” ha llevado con orgullo sus raíces y ha representado a la República Dominicana en distintos escenarios, lo que ha mantenido viva la identidad cultural dominicana más allá de las fronteras de la isla.
La coronación se llevará a cabo este 16 de agosto durante la celebración del Desfile Dominicano de Boston, en lo que la entidad describió como un momento histórico para la comunidad dominicana en la ciudad estadounidense.
Tras conocer la noticia, “Caramelo” expresó su agradecimiento por el reconocimiento y aseguró sentirse orgulloso de representar a sus compatriotas.
“Gracias a la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, por este reconocimiento que recibo con mucho orgullo como dominicano que lleva nuestra cultura y nuestras raíces a cada lugar”, manifestó.
Asimismo, agradeció a la Casa de la Cultura Dominicana en Boston por otorgarle el título de primer Rey Oficial del desfile.
“Un honor representar a mi gente. Seguimos llevando la dominicanidad por el mundo”, añadió.
El reconocimiento será enrtregado en uno de los momentos de mayor proyección pública para “Caramelo”, quien continúa en la búsqueda de fortalecer su conexión con la comunidad dominicana tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.
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