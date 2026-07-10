Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
10 de julio de 2026
82°Bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Manelyk González dice que Caramelo ganó “La casa de los famosos 5” por ser pobre

La también expareja del creador de contenido dominicano calificó como “injusto” y “absurdo” el formato de la temporada “All-Stars”

10 de julio de 2026 - 9:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Manelyk González formó parte de "La casa de los famosos All-Stars". (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La denominada “chica reality” Manelyk González atribuyó a condición económica el triunfo de su exnovio, Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como Caramelo, en “La casa de los famosos All-Stars”.

RELACIONADAS

En una entrevista con el actor Paulo Quevedo, quien fue compañero de la expareja en el programa de Telemundo, la influencer confesó que sabía que el dominicano ganaría el “reality” de convivencia debido a sus carecias y sus orígenes humildes.

Asimismo, la personalidad mexicana reconoció que ella no recibió el favor del público por la opulencia que muestra en sus redes sociales y calificó de “injusto” y “absurdo” que veteranos y novatos de este formato participaran juntos en la misma competencia.

“Este cabr.. va a ganar porque es el pobrecito, el pobre. Es que para mí era, perdón, lo tengo que decir, o sea en mi temporada el ganador, fue como obviamente vas a ganar, ¿por qué? Porque eres el pobre, porque eres el que lo necesitas, porque eres el del pueblo, porque eres el de tal y de dónde vives", dijo.

“¿Cómo me van a dar el premio a mí si yo vengo diciendo que yo tengo todo, que yo me compro todo, que yo tengo chofer, que he hecho tantas cosas?”, cuestionó.

“Sí se me hizo un poco injusto, absurdo, meter ‘Stars’ con gente normal... No, no vas a poder competir nunca con eso, simplemente porque la gente es así”, afirmó.

El ganador de la quinta temporada de “LCDLF” y González se conocieron durante la competencia donde iniciaron a coquetear. Sin embargo, fue luego de finalizar el proyecto que ambos formalizaron una relación.

En junio de 2025, asistieron juntos y presentaron una categoría en los Premios Tu Música Urbano en Puerto Rico.

El romance terminó meses después sin ninguno ofrecer detalles sobre la causa.

La quinta temporada del popular “reality show” de Telemundo estrenó el 4 de febrero y ningún puertorriqueño formó parte de los 23 habitantes.Alfredo AdameErubey de Anda
1 / 23 | Estos son los 23 nuevos habitantes en "La casa de los famosos All-Stars". La quinta temporada del popular “reality show” de Telemundo estrenó el 4 de febrero y ningún puertorriqueño formó parte de los 23 habitantes. - Suministrada

Tags
La casa de los famososTelemundoReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: