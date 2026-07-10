Manelyk González dice que Caramelo ganó “La casa de los famosos 5” por ser pobre

En una entrevista con el actor Paulo Quevedo, quien fue compañero de la expareja en el programa de Telemundo, la influencer confesó que sabía que el dominicano ganaría el “reality” de convivencia debido a sus carecias y sus orígenes humildes.

Asimismo, la personalidad mexicana reconoció que ella no recibió el favor del público por la opulencia que muestra en sus redes sociales y calificó de “injusto” y “absurdo” que veteranos y novatos de este formato participaran juntos en la misma competencia.

“Este cabr.. va a ganar porque es el pobrecito, el pobre. Es que para mí era, perdón, lo tengo que decir, o sea en mi temporada el ganador, fue como obviamente vas a ganar, ¿por qué? Porque eres el pobre, porque eres el que lo necesitas, porque eres el del pueblo, porque eres el de tal y de dónde vives", dijo.

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“¿Cómo me van a dar el premio a mí si yo vengo diciendo que yo tengo todo, que yo me compro todo, que yo tengo chofer, que he hecho tantas cosas?”, cuestionó.

“Sí se me hizo un poco injusto, absurdo, meter ‘Stars’ con gente normal... No, no vas a poder competir nunca con eso, simplemente porque la gente es así”, afirmó.

El ganador de la quinta temporada de “LCDLF” y González se conocieron durante la competencia donde iniciaron a coquetear. Sin embargo, fue luego de finalizar el proyecto que ambos formalizaron una relación.

En junio de 2025, asistieron juntos y presentaron una categoría en los Premios Tu Música Urbano en Puerto Rico.

El romance terminó meses después sin ninguno ofrecer detalles sobre la causa.