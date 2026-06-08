Caramelo regresa a “La casa de los famosos” para entregar el premio de $200,000

El creador de contenido y ganador de la quinta temporada de “La casa de los famosos”, Carlos Cruz “Caramelo" regresó hoy a la casa que lo vio triunfar el pasado año con una importante encomienda: entregar el maletín con el codiciado premio de $200,000.

La información fue revelada por La Jefa a través de su cuenta en X, donde también indicó que el dominicano compartirá con los habitantes como moderador de la campaña rumbo a la final, una dinámica en la que cada participante comparte las razones por las cuales debería contar con el voto del público y convertirse en el ganador.

Cabe recordar que esta fue la primera vez que Caramelo reingresa a la casa tras su triunfo en 2025, ya que, a diferencia de otras ediciones, no fue él quien abrió las puertas para una nueva temporada y realizó el tour, como suele ocurrir con los ganadores de la competencia, sino su expareja, la influencer mexicana y exhabitante Manelyk González.

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Por otra parte, se indicó que esta noche todos los exhabitantes regresarán a la casa para un reencuentro y una dinámica especial.

Los finalistas que se disputan el premio de la sexta temporada del reality show de Telemundo son la dominicana Celinee Santos; el argentino Horacio Pancheri; el brasileño Stefano Piccioni; el español Fabio Agostini; los mexicanos Curvy Zelma y Luis Coronel; y los cubanos Josh Martínez y Yoridan Martínez.

Cabe destacar que, a partir de hoy, saldrá un participante por día hasta que queden cinco concursantes para disputar la gran final la noche del jueves, 11 de junio.

Las votaciones para elegir al ganador estarán disponibles en LaCasaDeLosFamosos.com.