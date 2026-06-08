Quedan ocho: Así se perfila la gran final de “La casa de los famosos 6”

La suerte ya está echada y solo uno logrará llevarse el maletín con $200,000 y el título de gran ganador de la sexta temporada de “La casa de los famosos”, una edición explosiva marcada por controversias, estrategias y traiciones durante 112 días de convivencia.

El dominicano Kenny Rodríguez fue el último eliminado de la temporada al recibir el menor respaldo en las votaciones del público.

Ahora, con los ocho habitantes finalistas dentro de la casa, a partir del lunes, 8 de junio, saldrá un participante por día hasta que queden cinco concursantes para disputar la gran final la noche del jueves.

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