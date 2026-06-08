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Quedan ocho: Así se perfila la gran final de “La casa de los famosos 6”

La salida de Kenny Rodríguez dejó listo el grupo de finalistas que buscará conquistar al público en la última semana de competencia

8 de junio de 2026 - 10:14 PM

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Los ocho finalistas de "La casa de los famosos 6". (captura de pantalla)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La suerte ya está echada y solo uno logrará llevarse el maletín con $200,000 y el título de gran ganador de la sexta temporada de “La casa de los famosos”, una edición explosiva marcada por controversias, estrategias y traiciones durante 112 días de convivencia.

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La dominicana Celinee Santos; el argentino Horacio Pancheri; el brasileño Stefano Piccioni; el español Fabio Agostini; los mexicanos Curvy Zelma y Luis Coronel; y los cubanos Josh Martínez y Yordan Martínez se convirtieron la noche del domingo en los finalistas del popular “reality show” de convivencia que transmite Telemundo y que llegará a su fin el próximo jueves, 11 de junio.

El dominicano Kenny Rodríguez fue el último eliminado de la temporada al recibir el menor respaldo en las votaciones del público.

Ahora, con los ocho habitantes finalistas dentro de la casa, a partir del lunes, 8 de junio, saldrá un participante por día hasta que queden cinco concursantes para disputar la gran final la noche del jueves.

Las votaciones para elegir al ganador estarán disponibles en LaCasaDeLosFamosos.com.

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La casa de los famososTelemundoReality Shows
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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