Puerto Rico Film Festival revela las novedades de su edición 2026

El Puerto Rico Film Festival celebró anoche su Upfront 2026 en el Parque de las Ciencias de Bayamón, donde adelantó ante medios, aliados e invitados los detalles más esperados de su decimoséptima edición, que se celebrará del 19 al 23 de agosto de 2026 en Mayagüez.

Con seis segmentos cargados de anuncios, el evento confirmó que Puerto Rico volverá a convertirse en el punto de encuentro del cine latinoamericano, caribeño e internacional.

Como parte de la noche, el PRFF anunció a los tres homenajeados de este año con el Premio a la Trayectoria: la actriz Marian Pabón, cuya huella en el teatro, la televisión y el cine puertorriqueño ha marcado generaciones; el actor José Félix Gómez, reconocido por su talento y presencia constante en las tablas, la pantalla chica y el cine boricua; y el director, guionista y activista visual Diego de la Texera, cuya carrera ha estado marcada por la innovación, el compromiso social y la pasión por contar historias que inspiran y generan reflexión.

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La edición 2026 tendrá a Costa Rica como país invitado, representado por la comisionada de cine Marysela Zamora. Se suman además destacadas figuras de festivales internacionales: Claudia Pino, directora del Festival Internacional de Cine de Lebú (Chile); Elis Jiménez, director del Festival ÍCARO (Guatemala); y Cat Caballero, directora del área de industria del Festival Internacional de Cine de Panamá. Como parte del Encuentro de Producción y el Día de Industria, estos invitados —junto a representantes de Histeria: Festival Internacional de Cine Fantástico (Costa Rica y República Dominicana) y del Festival Internacional de Cine de Ensenada, México— compartirán en un espacio de networking con la industria local.

El Upfront 2026 también confirmó la participación del actor invitado especial Esaí Morales, quien se une a la lista de figuras que engalanarán esta nueva edición del festival. La cineasta Arleen Cruz, presidenta de la Junta Asesora del Puerto Rico Film Festival, presentó el componente de industria de la edición 2026, que incluye el proceso de pitching y nuevas oportunidades de participación para cineastas puertorriqueños, reafirmando el compromiso del festival con el desarrollo de la industria audiovisual local.

El programador del festival, Christian Lozada, adelantó parte de la Selección Oficial Nacional 2026, que reunirá la diversidad, creatividad y el poder de las historias que nacen en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Las películas de apertura y clausura serán anunciadas próximamente.