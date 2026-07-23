Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, tendrá que entrar a sala de parto antes de lo previsto

La influencer Jesaaelys Ayala González, hija del cantante Daddy Yankee, compartió con sus seguidores en las redes sociales que entrará a sala de parto antes de lo esperado debido a una complicación en el embarazo.

Por recomendación médica, a la joven madre le van a inducir el parto antes de las 40 semanas, término de gestación completa de un embarazo. Ayala González, explicó en un video en Isntagram que fue diagnosticada con una afección que provoca problemas con ácidos biliares y el hígado, conocida como colestasis del embarazo.

La colestasis intrahepática del embarazo, es una afección hepática que ocurre hacia el final del embarazo, debido a la reducción o la interrupción del flujo de bilis, según Mayo Clinic.

La bilis es un fluido digestivo producido en el hígado que ayuda a descomponer grasas. En lugar de salir desde el hígado hacia el intestino delgado, la bilis se acumula en el hígado y esto puede provocar riesgo de salud en la madre, pero mayormente en el desarrollo del bebé.

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La hija de Daddy Yankee señaló, precisamente, que al poner en riesgo la vida de su bebé, se mantuvo bajo tratamiento y una estricta revisión médica desde la semana 34 de su embarazo, cuando fue dignosticada con la condición. El tratamiento médico fue enfocado en madurar los pulmones de su bebé y se mantuvo bajo un estricto cuidado fetal. De esta forma, logró regular su estado de salud con resultados positivos ya que el tratamiento fue efectivo.

“Le maduramos los pulmones, tuve monitoreo fetal todas las semanas, ponerme las correas y velar todos los movimientos de la muchacha. Todo estaba en orden. A mis 35 semanas vuelven a monitorearme los ácidos biliares y bajaron de 107 a 4. Gracias a Dios, porque eso lo hace solo Dios nada más. La doctora me dijo te voy atrasar una semana más para que llegues a las 37 semanas, pero no más de eso”, explicó con tranquilidad Ayala González, quien espera una niña.

Es por ello que sus médicos tomaron la decisión de inducirle el parto a las 37 semanas para resguardar la salud de ella y su bebé.

“Acepté la voluntad de Dios porque lo que queremos es que bebé y mamá estén saludable. Estoy súper bien, sé lo que pasa en un proceso de inducción. No me siento nerviosa, no me siento perdida. Estoy lista para conocer a mi hija”, aseguró Ayala, quien en los próximos días le dará la bienvenida a la bebé.