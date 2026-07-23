Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
23 de julio de 2026
86°Soleado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, tendrá que entrar a sala de parto antes de lo previsto

El nacimiento de la bebé se esperaba en el mes de agosto 2026

23 de julio de 2026 - 8:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La creadora de contenido Jesaaelys Ayala. (Youtube)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La influencer Jesaaelys Ayala González, hija del cantante Daddy Yankee, compartió con sus seguidores en las redes sociales que entrará a sala de parto antes de lo esperado debido a una complicación en el embarazo.

RELACIONADAS

Por recomendación médica, a la joven madre le van a inducir el parto antes de las 40 semanas, término de gestación completa de un embarazo. Ayala González, explicó en un video en Isntagram que fue diagnosticada con una afección que provoca problemas con ácidos biliares y el hígado, conocida como colestasis del embarazo.

La colestasis intrahepática del embarazo, es una afección hepática que ocurre hacia el final del embarazo, debido a la reducción o la interrupción del flujo de bilis, según Mayo Clinic.

La bilis es un fluido digestivo producido en el hígado que ayuda a descomponer grasas. En lugar de salir desde el hígado hacia el intestino delgado, la bilis se acumula en el hígado y esto puede provocar riesgo de salud en la madre, pero mayormente en el desarrollo del bebé.

La hija de Daddy Yankee señaló, precisamente, que al poner en riesgo la vida de su bebé, se mantuvo bajo tratamiento y una estricta revisión médica desde la semana 34 de su embarazo, cuando fue dignosticada con la condición. El tratamiento médico fue enfocado en madurar los pulmones de su bebé y se mantuvo bajo un estricto cuidado fetal. De esta forma, logró regular su estado de salud con resultados positivos ya que el tratamiento fue efectivo.

“Le maduramos los pulmones, tuve monitoreo fetal todas las semanas, ponerme las correas y velar todos los movimientos de la muchacha. Todo estaba en orden. A mis 35 semanas vuelven a monitorearme los ácidos biliares y bajaron de 107 a 4. Gracias a Dios, porque eso lo hace solo Dios nada más. La doctora me dijo te voy atrasar una semana más para que llegues a las 37 semanas, pero no más de eso”, explicó con tranquilidad Ayala González, quien espera una niña.

Es por ello que sus médicos tomaron la decisión de inducirle el parto a las 37 semanas para resguardar la salud de ella y su bebé.

“Acepté la voluntad de Dios porque lo que queremos es que bebé y mamá estén saludable. Estoy súper bien, sé lo que pasa en un proceso de inducción. No me siento nerviosa, no me siento perdida. Estoy lista para conocer a mi hija”, aseguró Ayala, quien en los próximos días le dará la bienvenida a la bebé.

La hija del exponente urbano y de Mireddys Castellanos, reveló en marzo de este año el sexo del bebé ante sus amigos y familiares.

Tags
Daddy YankeeEmbarazoParto
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: