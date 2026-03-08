Hija de Daddy Yankee revela el sexo de su bebé
Jesaaelys Ayala González compartió en las redes sociales el emotivo momento
8 de marzo de 2026 - 1:24 PM
La hija del exponente urbano Daddy Yankee, la creadora de contenido Jesaaelys Ayala González, celebró este fin de semana un emotivo “gender reveal” entre amigos y familiares.
La hija del exmatrimonio compuesto por Mireddys González y Daddy Yankee compartió ayer, sábado, parte de lo que fue el festejo para conocer el sexo del bebé que espera junto a su esposo Carlos Olmo.
En las redes sociales publicó un video en blanco y negro sobre el momento en que revelaron el sexo del bebé, dejando a sus seguidores con la incógnita de si espera una niña o un niño.
Hoy, domingo, la hija del cantante urbano, compartió el video en color del momento en que reveló que está a la espera de una niña.
“ES UNA NENA! La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá”, escribió en la publicación vista por miles de seguidores y que además cuenta con decenas de comentarios de felicitación.
En febrero de este año, la influencer dio a conocer que estaba embarazada, tras haber perdido un primer embarazo hace varios meses.
“Voy a hacer este video por segunda vez este año. Estoy nerviosa, porque la primera vez que lo hice la prueba salió positiva y a los dos días lo perdí, sangré y lo confirmó el ginecólogo, que en efecto lo había perdido”, relató Ayala González mientras se grababa a punto de realizarse dos pruebas caseras de embarazo.
A su vez, a principio del 2026, Ayala González dio a conocer que se había casado en una ceremonia privada el 4 de octubre de 2025. En las imágenes de su boda también se le vio sonriente, tomada del brazo de su madre, Mireddys González.
Ayala González lleva un tiempo distanciada de su papá, en medio de la batalla legal que enfrentan sus padres tras anunciar su divorcio.
