Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hija de Daddy Yankee revela el sexo de su bebé

Jesaaelys Ayala González compartió en las redes sociales el emotivo momento

8 de marzo de 2026 - 1:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jesaaelys Ayala compartió con sus seguidores la revelación de sexo de su bebé. (Youtube)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La hija del exponente urbano Daddy Yankee, la creadora de contenido Jesaaelys Ayala González, celebró este fin de semana un emotivo “gender reveal” entre amigos y familiares.

RELACIONADAS

La hija del exmatrimonio compuesto por Mireddys González y Daddy Yankee compartió ayer, sábado, parte de lo que fue el festejo para conocer el sexo del bebé que espera junto a su esposo Carlos Olmo.

En las redes sociales publicó un video en blanco y negro sobre el momento en que revelaron el sexo del bebé, dejando a sus seguidores con la incógnita de si espera una niña o un niño.

Hoy, domingo, la hija del cantante urbano, compartió el video en color del momento en que reveló que está a la espera de una niña.

“ES UNA NENA! La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá”, escribió en la publicación vista por miles de seguidores y que además cuenta con decenas de comentarios de felicitación.

En febrero de este año, la influencer dio a conocer que estaba embarazada, tras haber perdido un primer embarazo hace varios meses.

“Voy a hacer este video por segunda vez este año. Estoy nerviosa, porque la primera vez que lo hice la prueba salió positiva y a los dos días lo perdí, sangré y lo confirmó el ginecólogo, que en efecto lo había perdido”, relató Ayala González mientras se grababa a punto de realizarse dos pruebas caseras de embarazo.

A su vez, a principio del 2026, Ayala González dio a conocer que se había casado en una ceremonia privada el 4 de octubre de 2025. En las imágenes de su boda también se le vio sonriente, tomada del brazo de su madre, Mireddys González.

Ayala González lleva un tiempo distanciada de su papá, en medio de la batalla legal que enfrentan sus padres tras anunciar su divorcio.

Tags
Daddy YankeeMireddys Gonzálezmatrimonios
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: