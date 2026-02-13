Hija de Daddy Yankee comparte su embarazo: así fue el emotivo anuncio

Jesaaelys Ayala González, hija del cantante urbano Daddy Yankee, anunció esta tarde que está embarazada y que espera su primer hijo para agosto de 2026.

La maquilladora y creadora de contenido compartió la noticia a través de un emotivo video en sus redes sociales, donde aparece junto a su pareja, Carlos Olmo. En las imágenes se aprecia a la pareja disfrutando juntos en la playa, un anuncio que generó miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

Las imágenes fueron acompañadas por el mensaje: “un poquito de ti y un poquito de mí 🤍una promesa de Dios".

El anuncio llega meses después de que Jesaaelys sorprendiera a sus seguidores al revelar que se había casado en una ceremonia privada. “Octubre 4, 2025 me casé con el amor de mi vida”, escribió entonces en Instagram, junto a una serie de fotografías en las que lucía un vestido blanco y mostraba sus anillos de boda junto a su esposo. En las imágenes de su boda también se le vio sonriente, tomada del brazo de su madre, Mireddys González.

PUBLICIDAD

Ahora, con la llegada de su primer hijo, la influencer —quien cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram— inicia una nueva etapa junto a su pareja.