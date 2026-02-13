Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hija de Daddy Yankee comparte su embarazo: así fue el emotivo anuncio

Espera su primer retoño en agosto de 2026

13 de febrero de 2026 - 3:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee casamiento (Instagram)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Jesaaelys Ayala González, hija del cantante urbano Daddy Yankee, anunció esta tarde que está embarazada y que espera su primer hijo para agosto de 2026.

La maquilladora y creadora de contenido compartió la noticia a través de un emotivo video en sus redes sociales, donde aparece junto a su pareja, Carlos Olmo. En las imágenes se aprecia a la pareja disfrutando juntos en la playa, un anuncio que generó miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

Las imágenes fueron acompañadas por el mensaje: “un poquito de ti y un poquito de mí 🤍una promesa de Dios".

El anuncio llega meses después de que Jesaaelys sorprendiera a sus seguidores al revelar que se había casado en una ceremonia privada. “Octubre 4, 2025 me casé con el amor de mi vida”, escribió entonces en Instagram, junto a una serie de fotografías en las que lucía un vestido blanco y mostraba sus anillos de boda junto a su esposo. En las imágenes de su boda también se le vio sonriente, tomada del brazo de su madre, Mireddys González.

Ahora, con la llegada de su primer hijo, la influencer —quien cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram— inicia una nueva etapa junto a su pareja.

Ayala González, y su padre Daddy Yankee, llevan un tiempo distanciados, luego del proceso de divorcio contencioso entre sus padres.

Daddy Yankee
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
