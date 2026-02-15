Hija de Daddy Yankee revela que perdió un embarazo antes de anunciar su bebé “arcoíris”

En medio de la alegría por la espera de su primer bebé en agosto de 2026, Jesaaelys Ayala González, hija del exponente urbano Daddy Yankee, reveló que este sería su segundo embarazo, tras haber perdido uno hace varios meses.

“No sabíamos cómo iba a sentirse este momento… pero sabíamos que lo íbamos a vivir juntos”, sostuvo la joven de 29 años en un video a través de sus redes sociales.

En la publicación, que compartió con el hashtag “bebé arcoíris”, la influencer habló con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

“Voy a hacer este video por segunda vez este año. Estoy nerviosa, porque la primera vez que lo hice la prueba salió positiva y a los dos días lo perdí, sangré y lo confirmó el ginecólogo, que en efecto lo había perdido”, relató Ayala González mientras se grababa a punto de realizarse dos pruebas caseras de embarazo.

Visiblemente nerviosa, confirmó su segundo embarazo, agradeció a Dios y, posteriormente —en lo que aparenta haber sido durante las pasadas Navidades—, compartió la noticia con su ahora esposo, Carlos Olmo, con quien se fundió en un emotivo abrazo.

Se le conoce como “bebé arcoíris” a aquel que nace tras la pérdida previa de un hijo debido a un aborto espontáneo, muerte neonatal o muerte perinatal. El término arcoíris simboliza la “esperanza, la alegría y la sanación” que surgen tras un periodo de profundo dolor y duelo, similar al arcoíris que aparece después de una tormenta.

Recordemos que el anuncio llega meses después de que la maquilladora sorprendiera al revelar que se había casado en una ceremonia privada el 4 de octubre de 2025. En las imágenes de su boda también se le vio sonriente, tomada del brazo de su madre, Mireddys González, exesposa del intérprete de “Gasolina”.

Ayala González lleva un tiempo distanciada de su papá, en medio de la batalla legal que enfrentan sus padres tras anunciar su divorcio.