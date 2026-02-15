Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hija de Daddy Yankee revela que perdió un embarazo antes de anunciar su bebé “arcoíris”

Jesaaelys Ayala habló sobre el dolor de un embarazo perdido y la ilusión que hoy marca esta nueva etapa junto a su esposo

15 de febrero de 2026 - 4:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee casamiento (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

En medio de la alegría por la espera de su primer bebé en agosto de 2026, Jesaaelys Ayala González, hija del exponente urbano Daddy Yankee, reveló que este sería su segundo embarazo, tras haber perdido uno hace varios meses.

RELACIONADAS

“No sabíamos cómo iba a sentirse este momento… pero sabíamos que lo íbamos a vivir juntos”, sostuvo la joven de 29 años en un video a través de sus redes sociales.

En la publicación, que compartió con el hashtag “bebé arcoíris”, la influencer habló con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

“Voy a hacer este video por segunda vez este año. Estoy nerviosa, porque la primera vez que lo hice la prueba salió positiva y a los dos días lo perdí, sangré y lo confirmó el ginecólogo, que en efecto lo había perdido”, relató Ayala González mientras se grababa a punto de realizarse dos pruebas caseras de embarazo.

Visiblemente nerviosa, confirmó su segundo embarazo, agradeció a Dios y, posteriormente —en lo que aparenta haber sido durante las pasadas Navidades—, compartió la noticia con su ahora esposo, Carlos Olmo, con quien se fundió en un emotivo abrazo.

Se le conoce como “bebé arcoíris” a aquel que nace tras la pérdida previa de un hijo debido a un aborto espontáneo, muerte neonatal o muerte perinatal. El término arcoíris simboliza la “esperanza, la alegría y la sanación” que surgen tras un periodo de profundo dolor y duelo, similar al arcoíris que aparece después de una tormenta.

Recordemos que el anuncio llega meses después de que la maquilladora sorprendiera al revelar que se había casado en una ceremonia privada el 4 de octubre de 2025. En las imágenes de su boda también se le vio sonriente, tomada del brazo de su madre, Mireddys González, exesposa del intérprete de “Gasolina”.

Ayala González lleva un tiempo distanciada de su papá, en medio de la batalla legal que enfrentan sus padres tras anunciar su divorcio.

Daddy Yankee puso una demanda contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González por presuntamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Productions y Los Cangris Inc., con la que reclama una compensación de $12 millones.La jueza de distrito Silvia Carreño Coll, del Tribunal federal, denegó este jueves una moción que presentó el equipo legal de Mireddys y Ayeicha González Castellanos para desestimar el interdicto preliminar que radicaron las corporaciones que preside el artista urbano Daddy Yankee.A su llegada al Tribunal federal, en Hato Rey, Daddy Yankee agradeció el apoyo del pueblo y sostuvo que habría querido resolver las controversias con su exesposa de otra forma.
1 / 12 | Cara a cara Daddy Yankee y Mireddys González: así fue su llegada al Tribunal federal. Daddy Yankee puso una demanda contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González por presuntamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Productions y Los Cangris Inc., con la que reclama una compensación de $12 millones. - Thais Llorca
Tags
Daddy YankeeMireddys GonzálezEmbarazo
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
