Mireddys González enmienda una de sus demandas contra Daddy Yankee: esto dice la nueva versión. Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, se divorciaron después de casi 30 años de matrimonio. La noticia fue confirmada por el propio Daddy Yankee a través de un comunicado en diciembre de 2024.

Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, se divorciaron después de casi 30 años de matrimonio. La noticia fue confirmada por el propio Daddy Yankee a través de un comunicado en diciembre de 2024.

Mireddys González Castellanos enmendó su demanda federal contra su exesposo Ramón Ayala Rodríguez, conocido en la industria musical como Daddy Yankee, en reclamo por la devolución de $50 millones.

La nueva versión del recurso legal, presentada por la licenciada María Pabón, identifica más personas que González Castellanos alega fueron parte de las acciones que llevaron al retiro del dinero de su cuenta bancaria.

La demanda había sido radicada en diciembre pasado. Sin embargo, debido a que todavía no había sido entregada a los demandados, se solicitó autorización para enmendarla, lo que fue aprobado por el juez Pedro Delgado Hernandez.

Según González Castellanos, en diciembre de 2024 las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris “aprobaron y ejecutaron” resoluciones declarando dividendos por $100 millones, y acordaron dividirlos en partes iguales entre ella y Daddy Yankee. Denunció, sin embargo, que “menos de 24 horas después” sus ”$50 millones “fueron revertidos y eliminados”.

En documentos judiciales, Pabón explicó que la versión enmendada identifica y añade “participantes que antes se desconocían”.

También alega “con mayor especificidad la escalada interbancaria y la cadena operativa utilizada para implementar el proyecto de congelamiento y devolución de diciembre de 2024, y el procesamiento de débito y devolución que eliminó $50,000,000 de la cuenta de consumidor de la demandante”.

El documento, radicado oficialmente este jueves por Pabón, incluye como segunda codemandada a Alejandra Piazza Galarza, “quien se desempeñó en capacidad a nivel de director dentro de Driven Advisors”, empresa que también fue incluida en el reclamo legal.

González Castellanos alegó que Piazza Galarza “utilizó sus credenciales profesionales y su plataforma de nivel directivo para insertarse en el flujo de disputas y comunicaciones y para promover una narrativa de fraude/no autorización diseñada para inducir una acción bancaria inmediata contra créditos ya contabilizados, a pesar de su conocimiento de la posición de liderazgo de la demandante y la estructura de 50/50 en las acciones”.

Asimismo, González Castellanos incluyó a nueve empleados de FirstBank imputándoles “conducta (que) está vinculada a la cadena de escalada interna y ejecución operativa que impulsó el proyecto de ‘paralización-solo crédito-devolución’”.

Con relación a una de las nuevas codemandadas, González Castellanos incluyó a una persona que supuestamente operó a nivel de supervisión y alegó que en correspondencia electrónica refirió el asunto como de “alto perfil”, a la vez que “estaba reconociendo por escrito que Ayala ‘no era firmante’, así institucionalizando la escalada pese a notar la falta de autoridad firmante”.

Mientras, González Castellanos incluyó en la demanda a tres empleados de Oriental Bank “vinculados a las confirmaciones de las redes de pago y el manejo de restricciones”.

Además, el documento deja abierta la posibilidad de otros supuestos participantes de los hechos, mayormente abogados, otros empleados de los bancos y aseguradores, entre otros.