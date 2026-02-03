Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Este fue el emotivo mensaje de Don Omar a Daddy Yankee en su cumpleaños

Ambos colegas del género urbano se han apoyado públicamente en diversas circunstancias

3 de febrero de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daddy Yankee y Don Omar compartieron el escenario, “compitiendo” por ser el rey del reguetón en su gira compartida The Kingdom. (Archivo)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Mientras el cantante Daddy Yankee celebra este martes su medio siglo de vida con más vida, más fe, más sabiduría y fortalecido en Dios, su colega Don Omar no pasó por alto su cumpleaños.

RELACIONADAS

A través de sus redes sociales, William Omar Landrón, nombre de pila de Don Omar, publicó dos fotografías de ambos, juntos compartiendo en el escenario, junto a un emotivo mensaje.

“Te celebro por lo que diste, por lo que cambiaste y por lo que hoy proteges. Que los 50 te encuentren así, caminando firme, en paz y completo. Feliz cumpleaños, Raymond”, expresó.

No es la primera vez que el intérprete de “Dale Don” manifiesta su sentir hacia quien llegó a ser su rival del género urbano. Así ocurrió en 2023 cuando el creador del popular tema “Gasolina” anunció su retiro de los escenarios para dedicar su vida al cristianismo.

“Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina, pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música. Gracias por colaborar y por competir, pues lo hice con un titán. Me quedo con los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último ‘round’ con tan grandioso adversario. Nos volveremos a ver pronto, pues te debo un abrazo y darte las gracias en persona. Mientras tanto, larga vida King Daddy”, destacó Don Omar.

De igual modo, el denominado “Big Boss” le mostró su apoyo a Don Omar cuando este último sufrió un diagnóstico de cáncer en 2024. A través de sus redes le compartió un versículo bíblico con el siguiente mensaje: “‘Mi señor y Dios, te pedí ayuda, y tú me sanaste’. Salmos 30:2 RVC”, publicó DY. Y añadió: “Pa’ lante guerrero”.

Vico C con Brewley J y Dj Ruben en el 1989. Vico C, cuyo nombre real es Luis Armando Lozada Cruz, nació el 8 de septiembre de 1971 en Brooklyn, Nueva York, y creció en el barrio Puerta de Tierra en San Juan, Puerto Rico. En 2022 lanzó dos álbumes, "El amor y yo" y "Emociones", este último con 19 sencillos y colaboraciones con artistas como El Alfa, Jhayco, DJ Nelson y Mora, mostrando su crecimiento artístico y versatilidad.
1 / 56 | Artistas clave de la música urbana puertorriqueña que marcaron el género a nivel mundial. Vico C con Brewley J y Dj Ruben en el 1989. - ELNUEVODIA.COM
Tags
Don OmarDaddy Yankee
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: