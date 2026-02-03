Este fue el emotivo mensaje de Don Omar a Daddy Yankee en su cumpleaños

Mientras el cantante Daddy Yankee celebra este martes su medio siglo de vida con más vida, más fe, más sabiduría y fortalecido en Dios, su colega Don Omar no pasó por alto su cumpleaños.

A través de sus redes sociales, William Omar Landrón, nombre de pila de Don Omar, publicó dos fotografías de ambos, juntos compartiendo en el escenario, junto a un emotivo mensaje.

“Te celebro por lo que diste, por lo que cambiaste y por lo que hoy proteges. Que los 50 te encuentren así, caminando firme, en paz y completo. Feliz cumpleaños, Raymond”, expresó.

No es la primera vez que el intérprete de “Dale Don” manifiesta su sentir hacia quien llegó a ser su rival del género urbano. Así ocurrió en 2023 cuando el creador del popular tema “Gasolina” anunció su retiro de los escenarios para dedicar su vida al cristianismo.

PUBLICIDAD

“Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina, pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música. Gracias por colaborar y por competir, pues lo hice con un titán. Me quedo con los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último ‘round’ con tan grandioso adversario. Nos volveremos a ver pronto, pues te debo un abrazo y darte las gracias en persona. Mientras tanto, larga vida King Daddy”, destacó Don Omar.

De igual modo, el denominado “Big Boss” le mostró su apoyo a Don Omar cuando este último sufrió un diagnóstico de cáncer en 2024. A través de sus redes le compartió un versículo bíblico con el siguiente mensaje: “‘Mi señor y Dios, te pedí ayuda, y tú me sanaste’. Salmos 30:2 RVC”, publicó DY. Y añadió: “Pa’ lante guerrero”.