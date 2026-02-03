Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“Toy hermoso”: Daddy Yankee lanza video musical en su cumpleaños 50

El tema es parte de su nuevo álbum “Lamento en baile”

3 de febrero de 2026 - 2:52 PM

3 de febrero de 2026 - 2:52 PM
Daddy Yankee cumplió 50 años el 3 de febrero de 2026. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Como regalo a su público el día en que celebra sus 50 años, el astro puertorriqueño, Daddy Yankee, lanzó el video oficial de “Toy hermoso”, un tema con una fusión de ritmos caribeños, incluido en su más reciente álbum “Lamento en baile”.

La producción fue filmada en Puerto Rico, tierra natal del ícono global, y sirve como una celebración visual cargada de energía, ritmo, color y significado espiritual.

“Toy hermoso” es una pieza audiovisual que celebra la alegría, la gracia y la fortaleza que acompañan incluso en los momentos más difíciles. Según un comunicado, “el concepto gira en torno a la idea de que, aunque la vida presente retos, seguimos de pie, hermosos y viviendo sabroso, porque caminamos bajo la cobertura divina del Todopoderoso”.

A través de imágenes vibrantes y un espíritu contagioso, el video recuerda que la verdadera belleza nace de la fortaleza interior y la fe.

El álbum “Lamento en baile”, por su parte, marca una nueva era de música con propósito para Daddy Yankee y también incluye los temas “Sonríele” y “ABCD”, este último en colaboración con Alex Zurdo. Estas canciones han conectado profundamente con el público por su mensaje positivo y edificante.

El video ya está disponible en el canal de Daddy Yankee en YouTube.

El cantante también publicó un vídeo en su Instagram, con un mensaje positivo.

“Hoy no tan solo celebro el tiempo, sino que celebro todo lo que he aprendido viviendo. Aprendí que la vida no te transforma en la comodidad, sino en los procesos. En los momentos de dudas, de las caídas y en esos momentos en que decides no rendirte. Mi ancla en Jesús ha sido mi llave. Me ha sostenido cuando me siento débil, cuando no tengo fuerzas, cuando siento que no puedo más. Ahí entra esa fe a rescatarme”, afirmó el intérprete.

Aseguró que recibe estos 50 años con más vida, más fe, más sabio y más fuerte. “Me siento más sólido en mis fifty (cincuenta). Mejor que nunca. Dios los bendiga”, concluyó.

