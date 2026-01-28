Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cámara de Representantes nombra carreteras en honor a Daddy Yankee y Carlos Beltrán

Las vías públicas son la PR-36, en San Juan, y un tramo de la PR-670, en Manatí, respectivamente

28 de enero de 2026 - 4:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Beltrán y Daddy Yankee (Archivo)
La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó este miércoles de manera unánime nombrar dos vías en honor al artista urbano Daddy Yankee y al exjugador de Grandes Ligas, recién exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, Carlos Beltrán.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó este miércoles de manera unánime nombrar dos vías en honor al artista urbano Daddy Yankee y al exjugador de Grandes Ligas, recién exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, Carlos Beltrán.

RELACIONADAS

De acuerdo al comunicado difundido por las autoridades, la primera de las medidas nombra como “Daddy Yankee” la totalidad de la carretera estatal PR-36, en San Juan, en homenaje a la trayectoria artística y “entrega a la cultura” de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del reguetonero.

Asimismo, la segunda norma aprobada denomina como la “Avenida Carlos Iván Beltrán” el tramo de la carretera PR-670 que discurre frente al Acrópolis de Manatí, municipio natal del beisbolista, ubicado en el norte de Puerto Rico, en homenaje a su exaltación al Salón de la Fama.

"Me siento orgulloso, bendecido, agradecido": Así se expresó Carlos Beltrán al regresar a Puerto Rico

"Me siento orgulloso, bendecido, agradecido": Así se expresó Carlos Beltrán al regresar a Puerto Rico

El nuevo miembro del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown habló sobre su experiencia de visitar el recinto en Nueva York, no como un fanático, sino como un inmortal.

De hecho, las autoridades llevarán a cabo una actividad para develar el nombre de la avenida y la colocación de una señalización vial que estará a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Gobierno municipal.

El intérprete del éxito ‘Gasolina’ anunció en 2022 su retiro tras más de 30 años de carrera y ofreció su último concierto en diciembre de 2023, después del cual optó por dedicarse a la música cristiana.

El llamado “Rey del reguetón”, quien ahora se hace llamar DY, regresó en julio con un nuevo sencillo, titulado ‘Sonríele’.

Por su parte, Beltrán, de 48 años, fue escogido el 20 de enero para ser el sexto boricua exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con una carrera de 20 temporadas como uno de los bateadores ambidiestros más destacados de la historia del béisbol.

Tags
Breaking NewsCámara de Representantes de Puerto RicoDaddy YankeeCarlos BeltránManatíSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: