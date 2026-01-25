Entre música y banderas, Manatí honra a Carlos Beltrán: “Ha sido una locura bonita”

Manatí - La música sonaba, las banderas se agitaban y las camisetas con el 15 se repetían entre la multitud.

Entre gorras de los Mets de Nueva York, vendedores ambulantes y mucha alegría, cientos de personas —familiares, amigos y fanáticos— llegaron al estacionamiento del Estadio Municipal Pedro Román Meléndez, en la Acrópolis de Manatí, para recibir a Carlos Beltrán y celebrar su llegada al Salón de la Fama del Béisbol.

Beltrán aseguró su lugar en el Salón de la Fama con 358 votos de un total de 425 papeletas, lo que representa un 84.2 % del apoyo de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), para superar el umbral del 75 % requerido para la elección. Esta fue la cuarta aparición de Beltrán en la boleta, después de haber progresado significativamente desde su primer año en la votación, cuando recibió apenas un 46.5% del respaldo.

Beltrán forma parte de la Clase 2026 junto al curazoleño Andruw Jones, quien fue seleccionado con 78.4% de los votos en su noveno año, y también se une al exaltado Jeff Kent, elegido previamente por el Comité de la Era Contemporánea.

“Ha sido una locura bonita”, reconoció Beltrán al hablar del acto de reconocimiento que hicieron en su pueblo. “Al final de todo, sentir el cariño de la gente, sentir lo que esto ha significado para Puerto Rico, para el fanático del béisbol, para la familia... muchas emociones bonitas”, agregó.

Beltrán llegó al área del reconocimiento cerca de las 5:15 p.m. del domingo y fue recibido por familiares y una multitud de fanáticos que se acercó para capturar el momento, tomarse fotos y pedirle autógrafos. Posteriormente, atendió a los medios de comunicación y fue presentado en la tarima, donde un trovador le dedicó unos versos.

Carlos Beltrán firma autógrafos el domingo en Manatí. (Alexis Cedeño)

El exjugador relató que todo ocurrió de manera vertiginosa desde que recibió la llamada que lo llevó de inmediato a viajar a Cooperstown, en medio de una agenda intensa de compromisos y entrevistas, hasta su llegada a Puerto Rico. Agradecido, expresó su satisfacción por compartir este reconocimiento con su pueblo, agradeció al alcalde de Manatí, José Sánchez González, por crear una experiencia para los fanáticos y destacó la importancia de celebrar las victorias junto a la comunidad que lo vio crecer y fue parte de su desarrollo personal y deportivo.

Orgullo familiar y de pueblo

Entre el grupo de personas que llegaron hasta el área de la actividad se encontraban las hermanas del ahora gerente general de la Selección Nacional que jugará en el Clásico Mundial de Béisbol, Marie Liz y Liz Marie Beltrán.

“Estamos contentos. Vinimos a celebrar con mi hermano este recibimiento que le hace el pueblo de Manatí”, expresó Marie Liz.

Ambas mujeres vestían camisetas negras de los Mets. Las dos coincidieron en que la decisión sobre la gorra que usará su hermano durante la ceremonia de exaltación le corresponde únicamente a él y que respetarán su determinación.

“Estamos contentos y felices. Para la familia ha sido una gran emoción. Hay mucha ilusión”, añadió Marie Liz.

Liz Marie se expresó en términos similares.

Marie Liz y Liz Marie Beltrán posan junto a sus padres. (Alexis Cedeño)

“Todos estos días los hemos vivido con una emoción bien grande. Yo me siento más que orgullosa, no sé ni cómo explicarlo”, dijo. “Mi hermano es tremendo ser humano y estoy muy orgullosa de él”.

Por su parte, Armando Vélez contó que él solía ir a ver a Beltrán jugar en Nueva York con los Mets y que lo conocía desde hace unos 15 años.

“Es el sexto ya (el sexto jugador de Puerto Rico exaltado al Salón de la Fama). Me siento bien orgulloso de él y de ser de Manatí”, destacó.

Ramón “Papo” Rosario, tío político y exdirigente del exjardinero, no ocultó su felicidad al ver a uno de los jugadores que ayudó a desarrollar alcanzar el Salón de la Fama. Recordó, además, el empeño constante que Beltrán siempre mostró para superarse y evocó el momento en que decidió comprar una casa para sus padres y entregársela sin que ellos lo supieran.

“Es un orgullo increíble”, expuso Rosario al hablar de sus sentimientos sobre la exaltación. “Carlos es uno de los 17 peloteros que me firmaron, entre ellos estaba Reymond Fuentes y Matthew Lugo”, precisó.

Aida Soto, quien manifestó que conoció al expelotero desde pequeño, destacó su crianza y la manera en que siempre ha sido con las personas.

“Es una buena familia. Nunca le niegan un saludo a uno”, expresó la mujer. “Esto ha sido un orgullo para el pueblo de Manatí. Es un buen papá, ha tenido un buen matrimonio con su esposa Jessica. Yo le doy las gracias por haber llegado hasta donde lo ha hecho y que siga con sus éxitos”.