Daddy Yankee es declarado “Hijo distinguido de San Juan”

El reguetonero Daddy Yankee fue declarado “Hijo Distinguido de San Juan” como parte de un homenaje para exaltar su trayectoria artística, su impacto cultural y generacional, y su rol como propulsor de la proyección de Puerto Rico a nivel mundial.

El evento contó con la presencia del Big Boss, quien estuvo acompañado de su madre, Rosa Rodríguez Cintrón; su hermano, Nomar Axel Ayala —quien estuvo a cargo de la invocación—; así como colegas y amigos del veterano artista como Alex “El Zurdo”, Tito “El Bambino”, DJ Luian, Lito, Baby Rasta, Ángel Cucco Peña, el productor argentino Bizarrap y la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera, además de funcionarios del Gobierno, desde el hemiciclo del Senado de Puerto Rico.

“Las historias de los pueblos se escriben a través de las páginas del tiempo y hoy Puerto Rico escribe una página muy especial. Aquí estamos rindiendo homenaje a un sanjuanero que, desde su tierra, llevó al mundo entero un mensaje positivo, demostrando que cada reto en la vida se puede enfrentar. Su legado no es solo de música, es un legado cultural, social y de inspiración para nuestro pueblo. Hoy, el género urbano es uno de los principales referentes de lo que es Puerto Rico a nivel global y jamás hubiéramos imaginado que ese movimiento se convertiría en lo que es hoy”, expresó el alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero Lugo, tras aprobarse dicha acción legislativa.

“Cuando me hablaron de este homenaje dije que no podía recibir esto sin que estuvieran aquí”, sostuvo Daddy Yankee sobre sus colegas de la música y su familia. “Recibo con entusiasmo la distinción que me confieren no solo como título personal, sino de parte del movimiento urbano”.

Según se detalló, la resolución destaca que Ramón Luis Ayala Rodríguez —nombre de pila del artista— es una de las figuras más influyentes en la historia de la música urbana y latina, pionero en la proyección global del reguetón y responsable de abrir puertas para generaciones completas de artistas puertorriqueños. Producciones como “Barrio Fino” marcaron un antes y un después en la música latina, mientras que su trayectoria lo convirtió en uno de los artistas de mayor impacto y alcance internacional surgidos en Puerto Rico.

“Habrá otros recintos como el Super Bowl que reconocerán a otras personas, pero aquí en Puerto Rico, en el Senado, reconocemos a Daddy Yankee. Aquí en el Senado de Puerto Rico entendemos que el primero, que más allá de llenar estadios y de tener todos los premios, ha llenado mentes y corazones, el primero es Daddy Yankee”, añadió, por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en clara referencia a la participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, el 8 de febrero.

Como parte del homenaje, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico estuvo a cargo de la interpretación del himno, así como de la sesión 66 de Bizarrap junto a Daddy Yankee y su más reciente éxito, “Sonríele”, momento en el que el cantante se emocionó e incluso tarareó la canción.

En medio de la ceremonia, su madre le dedicó unas emotivas palabras que provocaron que el creador del éxito “Gasolina” bajara del estrado para abrazarla.

“El mundo entero conoce a Daddy Yankee, pero hoy, con el permiso de todos ustedes, vengo a hablarles de Raymond. Raymond es mi segundo hijo, es un hombre de fe, de corazón noble, que cree en Dios por encima de todo y que nunca ha olvidado de dónde viene”, comenzó diciendo con orgullo ante el hemiciclo. “Raymond creció entendiendo que representar a Puerto Rico es una responsabilidad, que representar a Puerto Rico en el mundo no es solo un privilegio, sino un compromiso, y así lo ha hecho con su música, con su conducta y con su manera de conectar con millones de personas que, sin conocerlo, aprendieron a querer a Puerto Rico a través de él”.

Su progenitora contó cómo, cuando el cantante tenía siete años de edad, una persona que les daba pon —porque no tenían auto— profetizó que su segundo hijo sería un seguidor de Dios y que, a través de él, millones conocerían del evangelio. “Yo siempre lo creí, solo estaba esperando el momento”, sentenció Rodríguez Cintrón.

“Como madre siento un orgullo inmenso por todo lo que ha logrado, pero siento un orgullo aún mayor al verlo en esta etapa de la vida regresar a lo esencial, a su fe, a sus valores y a su propósito”, destacó emocionada, en referencia a su conversión al cristianismo, ocurrida en 2023, tras anunciar su retiro de los escenarios luego de más de 30 años de carrera y dedicarse posteriormente a la música cristiana.

