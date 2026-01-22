Opinión
Mireddys González celebra su cumpleaños con canción de Daddy Yankee

La exesposa del artista urbano cumplió 51 años el pasado 19 de enero

22 de enero de 2026 - 8:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mireddys González celebró sus 51 años. (Thais Llorca)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

“Sonríele a la vida (¿qué da a su vida?) Que la alegría cure el alma (ay, papá). Dale gracias al de arriba por despertar otro día. Pa’ que lo malo se vaya”, así dice la canción de Daddy Yankee con la que Mireddys González celebró su cumpleaños.

González, quien fue demandada por el artista por supuestas irregularidades financieras en sus empresas, compartió una fotografía en sus historias de Instagram con el tema “Sonríele”, que pertenece al álbum “Lamento en baile”.

En la imagen, González aparece posando sonriente mientras sostiene dos bizcochos en forma del número 51 junto al texto: “Celebrando mi vida”.

Historia de Mireddys González en Instagram.
Historia de Mireddys González en Instagram. (captura de video)

La exesposa del artista urbano cumplió 51 años el pasado 19 de enero, en medio de la batalla legal que enfrenta con la estrella urbana desde que anunciaron su divorcio en diciembre de 2024.

Durante su matrimonio, la pareja fue vista como una de las más sólidas y discretas del género urbano: él, convertido en un ícono global del reguetón; ella, pieza clave en la estructura que sostuvo su carrera.

Daddy Yankee conoció a Mireddys González cuando aún eran pequeños y a los 17 años decidieron casarse. El matrimonio tuvo tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaaelys.La pareja siempre ha mantenido en total reserva su relación amorosa, a pesar de que la esposa del cantante se encarga de gran parte de su carrera.“Ahora más que nunca confío en que Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestras vidas”, concluyó diciendo el exponente urbano.
1 / 11 | Así fue la historia de amor de Daddy Yankee y Mireddys González. Daddy Yankee conoció a Mireddys González cuando aún eran pequeños y a los 17 años decidieron casarse. El matrimonio tuvo tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaaelys. - Instagram
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
