DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Daddy Yankee celebra desde Londres el campeonato de los Cangrejeros de Santurce

El tradicional conjunto logró su título 17 y el primero desde la integración del artista al grupo propietario

21 de enero de 2026 - 1:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exponente de música urbana Daddy Yankee se unió a la franquicia de los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional de Roberto Clemente como inversionista y coapoderado en noviembre de 2021. (VANESSA SERRA DIAZ)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El artista puertorriqueño Daddy Yankee celebró desde Londres su primer campeonato como coapoderado de los Cangrejeros de Santurce, luego de que el conjunto capitalino se proclamara campeón de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Santurce aseguró el título número 17 de su historia al vencer el martes 5-1 a los Leones de Ponce en el sexto partido de la serie final, disputado ante un estadio Estadio Hiram Bithorn lleno a capacidad.

Aunque se encontraba fuera del país por compromisos profesionales, el cantante urbano hizo una pausa para celebrar el campeonato y felicitar al equipo, a la administración y a la fanaticada cangrejera.

“Este campeonato representa legado, unidad y el futuro de los Cangrejeros y del béisbol en Puerto Rico”, expresó el coapoderado en declaraciones difundidas tras el partido decisivo.

El título marca el primer campeonato de la tradicional franquicia desde la integración de Daddy Yankee al grupo propietario. Ahora, los Cangrejeros se preparan para representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará a partir del 1 de febrero en Jalisco, México.

Los Cangrejeros de Santurce celebran en el Hiram Bithorn.Los fanáticos reaccionan al completarse el el último out.Jack López, de Santurce.
1 / 32 | En imágenes: la celebración de los Cangrejeros como nuevos monarcas del béisbol puertorriqueño. Los Cangrejeros de Santurce celebran en el Hiram Bithorn. - Ramón “Tonito” Zayas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
