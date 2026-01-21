Daddy Yankee celebra desde Londres el campeonato de los Cangrejeros de Santurce
El tradicional conjunto logró su título 17 y el primero desde la integración del artista al grupo propietario
21 de enero de 2026 - 1:25 PM
21 de enero de 2026 - 1:25 PM
El artista puertorriqueño Daddy Yankee celebró desde Londres su primer campeonato como coapoderado de los Cangrejeros de Santurce, luego de que el conjunto capitalino se proclamara campeón de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).
Santurce aseguró el título número 17 de su historia al vencer el martes 5-1 a los Leones de Ponce en el sexto partido de la serie final, disputado ante un estadio Estadio Hiram Bithorn lleno a capacidad.
Aunque se encontraba fuera del país por compromisos profesionales, el cantante urbano hizo una pausa para celebrar el campeonato y felicitar al equipo, a la administración y a la fanaticada cangrejera.
“Este campeonato representa legado, unidad y el futuro de los Cangrejeros y del béisbol en Puerto Rico”, expresó el coapoderado en declaraciones difundidas tras el partido decisivo.
El título marca el primer campeonato de la tradicional franquicia desde la integración de Daddy Yankee al grupo propietario. Ahora, los Cangrejeros se preparan para representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará a partir del 1 de febrero en Jalisco, México.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: