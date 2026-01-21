Entre lágrimas y orgullo: Brian Navarreto dedica el campeonato de Santurce a su padre

El pasado 23 de octubre de 2025, Brian Navarreto tuvo que despedirse de su padre, Simón Navarreto.

El progenitor del receptor de los Cangrejeros de Santurce sufrió un fallo renal agudo. Otras condiciones relacionadas a los pulmones y el hígado deterioraron su salud hasta su fallecimiento.

Navarreto retornó de Miami a la isla para toparse con el cuadro crítico de su héroe.

“Nunca me dijeron nada mientras estaba en la temporada (de las Mayores). Me enteré aquí. Fue difícil cuando llegué. Me chocó. Tuve un tiempo para estar con él. Cuando lo pasaron a un hospicio lo pasé con él. Nunca lo dejamos solo. Como hijo estoy más orgulloso de haber tenido el mejor padre del mundo. Por eso le doy gracias a Dios”, compartió Navarreto.

El martes, el cátcher, de 31 años, conquistó su primer campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Cangrejeros, venciendo 5-1 a los Leones de Ponce en el sexto juego de la final ante más de 15,000 aficionados en el Estadio Hiram Bithorn.

En el choque, bateó de 2-2 con una carrera remolcada, dos anotadas y dos bases por bolas.

Tras el último out del encuentro, Navarreto se fundió en un prolongado abrazo con Jack López, el experimentado antesalista de Santurce, y dejó escapar las lágrimas sobre el hombro de su compañero.

“Cuando perdió su padre tuvimos una tremenda conversación. Le dije que le íbamos a dar el campeonato a su viejo. Gracias a Dios se nos dio”, declaró, por su parte, López.

Navarreto jugó dos finales consecutivas con los Gigantes de Carolina en 2022 y 2023 antes de llegar a los Cangrejeros en 2024. Este es su primer campeonato en la liga.

Dividiéndose la receptoría con el dos veces campeón de Serie Mundial, Christian Vázquez, el bayamonés aprovechó al máximo los partidos en los que fue titular.

Antes de su tercer juego como titular el martes, bateaba para promedio de .286 con cuatro carreras impulsadas.

“El liderazgo detrás del plato de él es increíble”, señaló Vázquez sobre Navarreto.

“Cómo lleva los juegos y se calentó bateando también. Es bello eso”, añadió Vázquez.

En su gorra, Navarreto llevó las iniciales de su papá, honrando su recuerdo y cumpliendo la promesa de convertirse en campeón.

“Tuve muchas emociones este año. Llegué a Grandes Ligas nuevamente este año (2025). Llego a Puerto Rico y pierdo a mi papá. Hice lo que él quería, jugar béisbol”, dijo.

“La emoción es grande porque quiero que esté aquí conmigo, pero sé que está bailando y brincando allá arriba de la emoción. Se lo dedicó a él porque siempre fue mi ejemplo. Mi mejor amigo. Hasta el sol de hoy me acompaña”, declaró Navarreto.

“No sé hacer más nada que jugar béisbol. Fue lo único que me enseñó mi papá. Por él, tengo que estar aquí y luchar todos los días. Ahora tengo un hijo que yo soy su ejemplo. Quiero darle el mejor ejemplo”, añadió.

Navarreto jugó ocho partidos con los Marlins en 2025 después de su breve debut en 2020 con apenas dos apariciones.