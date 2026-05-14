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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Cavaliers se acercan a su primera final del Este desde la era de LeBron James en Cleveland

Se impusieron a los Pistons de Detroit en el quinto juego de la semifinal de la conferencia para tomar ventaja 3-2

14 de mayo de 2026 - 9:41 AM

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James Harden, base de los Cavaliers de Cleveland, despoja del balón a Tobias Harris, de los Pistons de Detroit, durante el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Este. (Duane Burleson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Detroit - James Harden anotó 30 puntos, su mejor cifra en estos playoffs, y Donovan Mitchell sumó 21 para que los Cavaliers de Cleveland se impusieran el miércoles 117-113 a los Pistons de Detroit en tiempo extra, con lo que tomaron ventaja de 3-2 en su serie semifinal de la Conferencia del Este.

Los Cavs revirtieron una desventaja de nueve puntos en los últimos instantes del tiempo reglamentario.

Detroit llegó a tener una ventaja de 15 puntos en la primera mitad y ganaba 103-94 con poco más de dos minutos por jugar. Los Cavs reaccionaron y empataron 103-103 con tiros libres de Evan Mobley cuando quedaban 45.2 segundos.

“Ese tramo ahí dice mucho sobre nuestro progreso. Progreso en el rendimiento mental y progreso en la fortaleza mental”, dijo el dirigente de los Cavs, Kenny Atkinson.

Justo antes de la bocina, Jarrett Allen de Cleveland y Ausar Thompson de Detroit se enredaron y no se marcó falta.

“Le cometió falta a Ausar — claramente”, consideró el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff. “Le hizo una zancadilla cuando iba por un balón suelto”.

Cleveland tuvo un avance de 13-0 y dejó a Detroit sin anotar durante cinco minutos, desde el cierre del cuarto periodo hasta la mitad del tiempo extra. Los Cavs se pusieron arriba por siete con 2:39 minutos por jugar en la prórroga gracias a un triple de Mitchell.

Cade Cunningham, quien terminó con 39 puntos y nueve asistencias, encestó un tiro en suspensión para acercar a los Pistons a dos puntos con 25 segundos restantes.

Harden convirtió un tiro libre en la siguiente posesión y capturó el rebote tras fallar el segundo intento. Luego anotó otro tiro libre para sentenciar la victoria.

El sexto partido se jugará el viernes por la noche en Cleveland, donde los Cavs, cuartos preclasificados, tendrán la primera de dos oportunidades para avanzar y enfrentar a los Knicks de Nueva York en las finales del Este.

De lograrlo, sería la primera final de Conferencia en ocho años que juegan los Cavaliers, cuando LeBron James estaba en el equipo y perdieron las finales de la NBA en 2017-18.

Si ganan los Pistons, primeros preclasificados, serán anfitriones del séptimo partido el domingo.

Cleveland ganó el primer duelo como visitante de la serie — y su primero fuera de casa en estos playoffs.

Los Pistons habían ganado cuatro partidos consecutivos en casa desde que Orlando los dejó al borde de la eliminación en el quinto partido de la primera ronda.

Harden contabilizó ocho rebotes y seis asistencias. Max Strus encestó seis triples y anotó 20 puntos para los Cavs, Mobley agregó 19 puntos y Jarrett Allen sumó 16 tantos y 10 tableros.

“No fue nuestra mejor noche ofensivamente, pero creo que lo que dice mucho para conseguir esta victoria es que encontramos la manera”, dijo Strus.

Daniss Jenkins, quien fue titular en lugar del lesionado Duncan Robinson, anotó 19 puntos para los Pistons. Tobias Harris falló 13 de 19 tiros y anotó 13 puntos, y Jalen Duren se limitó a nueve puntos y cinco rebotes.

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NBA PlayoffsCavaliers de ClevelandJames HardenPistons de Detroit
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