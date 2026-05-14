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Shohei Ohtani domina a los Giants con siete entradas en blanco

Los Dodgers frenaron en cuatro su peor racha perdedora de lo que va de temporada

14 de mayo de 2026 - 9:57 AM

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Shohei Ohtani celebra luego de ponchar al dominicano Rafael Devers, de los Giants de San Francisco, en la sexta entrada. (Mark J. Terrill)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Shohei Ohtani lanzó pelota de cuatro hits a lo largo de siete entradas sin permitir carreras y los Dodgers de Los Ángeles brindaron al cuatro veces Jugador Más Valioso su mayor apoyo ofensivo de la temporada para doblegar el miércoles 4-0 a los Giants de San Francisco.

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Los Dodgers cortaron su peor racha de la temporada, de cuatro derrotas, en una noche en la que Ohtani solo lanzó y no estuvo en la alineación como bateador designado por cuarta vez esta campaña. La superestrella tampoco estará en la alineación el jueves para recibir dos días de descanso como bateador.

Ohtani (3-2) ponchó a ocho y otorgó dos bases por bolas en su segunda apertura de siete entradas —la primera con los Dodgers. No cubría esa distancia desde mayo de 2023, cuando militaba en los Angels de Los Ángeles.

Mejoró su efectividad a 0.82 mientras lanzaba con una imagen de su querido perro, Decoy, en la lengüeta de su zapato derecho.

Los Dodgers han anotado más de cuatro carreras en las siete aperturas de Ohtani solo una vez y el equipo tiene marca de 3-4 en sus salidas en total. Habían conectado seis hits o menos en cinco de sus siete juegos anteriores.

Con ventaja de 4-0, Ohtani permitió sencillos consecutivos al dominicano Willy Adames y Matt Chapman cuando había un out en la séptima. Drew Gilbert elevó al jardín central para una doble matanza.

Adames ya había pasado por tercera base cuando se dio cuenta de que estaba en problemas y fue puesto out en segunda para cerrar la entrada.

El dominicano Santiago Espinal y Mookie Betts conectaron jonrones consecutivos en la tercera, para darles a los Dodgers una ventaja de 2-0. Espinal la sacó del parque por primera vez como Dodger.

Fue el primer jonrón de Betts desde que salió de la lista de lesionados a inicios de semana.

La racha de tres victorias seguidas de los Giants llegó a su fin. Robbie Ray (3-5) permitió cuatro carreras y siete hits en 4 2/3 entradas, ponchó a dos y dio dos bases por bolas.

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Dodgers de Los ÁngelesShohei Ohtani
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