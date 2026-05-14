Puerto Rico batalla, pero cede ante Panamá en el Continental U19 masculino de voleibol

Puerto Rico sufrió el miércoles su primera derrota en el Campeonato Continental Masculino U19 al caer 1-3 ante Panamá en el partido más cerrado y disputado de la fase de grupos hasta el momento, durante la acción celebrada en Burnaby, Columbia Británica, Canadá.

El encuentro, correspondiente al Grupo B, finalizó con parciales de 12-25, 25-28, 25-20 y 17-25 a favor de los panameños, en un duelo de alta intensidad entre dos equipos que buscaban su segunda victoria del torneo. Los mejores cuatro conjuntos del evento asegurarán su clasificación al Campeonato Mundial U19 de 2027.

Panamá tuvo ligera ventaja en ataques (55-49) y bloqueos (6-4), mientras que ambos equipos terminaron igualados con cuatro aces por lado. Los errores no forzados también marcaron el desafío, con 32 para Panamá y 33 para Puerto Rico.

El atacante de esquina Wen Downer encabezó la ofensiva panameña con 31 puntos, la mayor cifra del encuentro. Por Puerto Rico, Jayden Antonio Figueroa lideró a los boricuas con 16 tantos, manteniendo al equipo en pelea durante los parciales más cerrados.

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Con el resultado, Puerto Rico coloca su marca en 1-1 dentro del Grupo B al lograr el martes una victoria 3-0 sobre República Dominicana en el arranque del torneo.