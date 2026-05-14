Béisbol Doble A: 13 historias a seguir en el inicio de la postemporada

Con la participación de 32 equipos, esta jueves entra en escena la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, con el choque entre los Atenienses de Manatí y los Tigres de Hatillo a las 8:00 p.m. en el Estadio Félix Mantilla de Isabela.

El resto de las series arrancarán este viernes, con acción completa en 16 estadios.

El costo de los boletos se mantiene a $9 por la plataforma EventosPR.com.

El primer fin de semana de las series semifinales de sección será de tres juegos. Las series son de 5-3 y definirán a los 16 finalistas de sección.

A continuación, 13 historias a seguir, según compartió la liga a través de un comunicado de prensa.

Ocho campeones de sección siguen en carrera

Los ocho campeones de sección de 2025 lograron su clasificación para la postemporada 2026.

Los campeones defensores Mulos de Juncos clasificaron en el tercer puesto del Este, los subcampeones Leones de Patillas en el tercero del Sureste, los Patrulleros de San Sebastián en el tope del Noroeste, los Pescadores del Plata de Comerío en el segundo de la Central, los Arenosos de Camuy en el primero del Norte, los Guardianes de Dorado en el liderato de la Metro, los Petroleros de Peñuelas en el segundo del Suroeste y los Peces Voladores de Salinas en el cuarto del Sur.

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Salinas busca sexto título en línea

Los Peces Voladores están en busca de su sexto campeonato de sección consecutivo. De lograrlo, se convertirían en el segundo equipo con más títulos de sección al hilo. La marca nacional es de los Bravos de Cidra con 12 en línea.

Tres equipos exponen racha ganadora

Los Pescadores del Plata de Comerío, Artesanos de Las Piedras y Patrulleros de San Sebastián expondrán sus rachas ganadoras. Comerío lleva 10 victorias en línea, Las Piedras suma siete y San Sebastián seis.

Los Patrulleros registraron la histórica marca de 19-1 en la fase regular de 2026 y tendrán como primeros rivales de la postemporada a los Fundadores de Añasco, en la serie semifinal A del Noroeste.

Juana Díaz se mueve a Ponce

Los Poetas jugarán en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner sus partidos como locales de la serie semifinal A de la sección Sur ante los Peces Voladores de Salinas. Juana Díaz llega a la serie como líder de la sección Sur con marca de 13-7, luego de protagonizar una de las mayores mejorías del torneo en comparación con la temporada 2025, cuando el equipo quedó eliminado en la fase regular.

Ahora, los Poetas tendrán el reto de medirse a los Peces Voladores de Salinas, franquicia que ha dominado la sección durante cinco temporadas consecutivas.

Serie de estadio compartido

La serie semifinal A del Sureste tendrá un mismo escenario. Los Azucareros de Yabucoa y los Grises de Humacao compartirán el Estadio Néstor Morales. Es el cuarto año consecutivo que se enfrentan estos dos equipos en la misma etapa. Humacao ganó en 2025 y 2023, mientras, Yabucoa lo hizo en 2024.

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Manatí vuelve a la postemporada

Los Atenienses de Manatí, dirigidos por Antonio “Tony” Vega, están de vuelta a la postemporada, luego de haber sido eliminados en los años 2024 y 2025. En la pasada temporada 2025 fue el equipo con peor marca de todo Puerto Rico, con 2-18. Este año avanzaron en el tercer lugar con 11-9 y enfrentarán a los Tigres de Hatillo en la semifinal B del Norte.

Juncos y Guayama con cambio de mando

Los Mulos de Juncos y Brujos de Guayama cambiaron sus dirigentes días antes de comenzar la postemporada. En Juncos, Jaime Muñoz entró en sustitución de Raúl Casanova, mientras en Guayama, Edison Pérez fue nombrado tras la renuncia de Carlos Ferrer.

Primer fin de semana de tres juegos

El pitcheo de los equipos se pondrá a prueba el primer fin de semana de las series semifinales de sección, con tres juegos en agenda. Las series, a un máximo de cinco juegos, podrían definirse el mismo primer fin de semana en caso de barrida 3-0.

Se elimina el ‘curfew’ y el ‘tie breaker’

A partir de la primera serie de la postemporada, queda sin efecto la regla de curfew para completar un juego nocturno y el ‘tie breaker’ con corredores en primera y segunda base para el equipo a la ofensiva en entradas extras.

Los Mulos siguen la defensa del título

Desde las temporadas 2012 y 2013, un equipo no logra campeonatos consecutivos en la Doble A, reto que tendrán los Mulos de Juncos, máximos campeones del torneo con once títulos. Los Mulos chocarán ante los Cariduros de Fajardo en la primera serie de playoffs.

Cidra busca acercarse a Juncos

Los Bravos de Cidra, con nueve títulos, buscarán su décimo título, para acercarse a los once veces campeones Mulos de Juncos. Siete de los nueve títulos de los Bravos fueron logrados del 2005 al 2016. Este año, el equipo tiene como dirigente al reconocido mentor Lino Rivera.

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Once equipos en pos de su primer título

De los 32 equipos clasificados a la postemporada, 11 nunca han logrado levantar el máximo trofeo de la Doble A. La lista es encabezada por los Cafeteros de Yauco, que participan en la liga desde 1954 de manera ininterrumpida. Otros que buscan su primer cetro son los Peces Voladores de Salinas, Piratas de Cabo Rojo, Leones de Patillas, Petroleros de Peñuelas y Lancheros de Cataño. Además, los Tigres de Hatillo, Fundadores de Añasco, Guardianes de Dorado, Gigantes de Carolina y Criollos de Caguas.

Juncos al frente en campeonatos de sección