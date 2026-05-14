Tapeo de Ysmael Romero da dramática victoria a los Mets sobre Manatí
En Aguada, los Santeros arribaron los 10 triunfos superando a los Leones de Ponce
14 de mayo de 2026 - 12:10 AM
14 de mayo de 2026 - 12:10 AM
Un tapeo de Ysmael Romero al sonar la chicharra le dio a los Mets de Guaynabo el miércoles una dramática victoria, 88-87, sobre los Osos de Manatí en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo.
Los metropolitanos mejoraron a 8-8, aferrados al cuarto lugar de la Conferencia A en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), tras borrar un déficit de 17 puntos contra los Osos, quienes cayeron a 7-12, quintos en el grupo.
Con 5.2 segundos en el reloj, Torrey Craig penetró al canasto en busca del canasto de la victoria. Al fallar, Romero se vistió de héroe al tapear el balón para la cesta que dejó congelados a los Osos.
#BSNPR | 😱 YSMAEL ROMERO con el tapeo buzzer-beater para dejar pegao a los Osos de Manatí y darle la victoria a los Mets de Guaynabo. pic.twitter.com/DX8TWHMggc— La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) May 14, 2026
Romero finalizó con 22 puntos. Jaysean Paige atinó cinco triples para registrar 21 unidades. Brandon Knight agregó 19.
Por los Osos, Kristian Doolittle tuvo un doble-doble de 21 tantos y 14 rebotes. Kendric Davis registró 20 en causa perdida.
➡️ Noche de victorias de local, Santeros y Mets ganan sobre el cierre 🔥#LaMásDura pic.twitter.com/BXsPZZivZI— Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) May 14, 2026
En Aguada, los Santeros se convirtieron en el sexto equipo del torneo en arribar a la 10 victorias con un triunfo cerrado, 99-97, contra los Leones de Ponce.
Rigoberto Mendoza finalizó con 28 puntos por los Santeros. Empató las hostilidades a 97 puntos con una guira en reversa faltando 49 segundos y, posteriormente, dio la ventaja final con dos tiros libres.
Los melenudos tuvieron una última oportunidad ofensiva con 5.2 segundos en el reloj, pero Jalen Crutcher confrontó problemas para recibir el balón en la jugada de saque y eventualmente perdió la posesión en un balón robado por Mendoza.
Por Aguada, Jacob Wiley con 23 y Manny Camper con 15.
Crutcher, culminó con 21 puntos y 10 asistencias. Jordan Murphy también aportó 21 tantos, mientras Brady Manek añadió 20 unidades para los Leones, quintos en la Conferencia B con 7-12, en una racha negativa de tres reveces.
Aguada, por su parte, tiene 10-8, terceros en la sección.
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