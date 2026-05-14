BSN: David Rosario es el nuevo dirigente de los Cangrejeros de Santurce

David Rosario, dirigente tres veces campeón del Baloncesto Superior Nacional (BSN), tomará las riendas de los Cangrejeros de Santurce, anunció el miércoles el equipo.

Rosario sustituirá a Nelson Colón, quien salió de los crustáceos tras una mala racha en la primera mitad del torneo 2026. El quinteto está último en la Conferencia A con récord de 6-12, acumulando cuatro derrota al hilo.

El martes, el presidente de operaciones Rolando Hourruitiner confirmó a Rosario como candidato para el puesto, entre otros.

El asistente técnico Luis “Mandy” Cancel dirigió de manera interina el martes en la derrota, 82-81, contra Carolina- Canóvanas.

Santurce visita el jueves a los Gigantes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual. Cancel estará nuevamente al frente del equipo. Rosario debutará el próximo jueves, 21 de mayo, en el Coliseo Roberto Clemente con la visita de los Capitanes de Arecibo.

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Al conjunto le resta 16 compromisos, 11 como visitantes.

Rosario no dirige en el BSN desde 2019, cuando tuvo a cargo a los Atléticos de San Germán.

Su mayor éxito en la liga local vino con los Capitanes, logrando cetros en 2008, 2010 y 2011. Tuvo también tres subcampeonatos. En 2016, dirigió a los Indios de Mayagüez.

Rosario estuvo desde 2020 en Nicaragua, ganando la Basketball Champions League con el Real Estelí. El boricua también tuvo en sus manos la Selección Nacional nicaraguense, que vio acción en el pasado torneo Americup 2025 en Managua.