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España inmortaliza a Piculín Ortiz en su Salón de la Fama

El exjugador puertorriqueño será homenajeado póstumamente durante la ceremonia de exaltación que se celebrará el 15 de octubre en Cádiz

13 de mayo de 2026 - 6:40 PM

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José 'Piculín' Ortiz vistiendo los colores azulgrana del Barcelona en 1991. (CARLOS MONTAÑES)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Clase 2026 del Salón de la Fama del baloncesto español ya tiene definidos a sus nuevos integrantes y entre ellos figura, de manera póstuma, el legendario exjugador puertorriqueño José “Piculín” Ortiz.

El boricua será homenajeado por su legado e impacto en el baloncesto español durante la ceremonia de exaltación que se celebrará el 15 de octubre en La Línea de la Concepción, en Cádiz.

Ortiz falleció la semana pasada a sus 62 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal.

El recinto de inmortales de España nació en 2019 como parte de una colaboración conjunta de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el Diario AS.

Según un publicación del diario, la Clase 2026 presenta a 10 personalidades del mundo del baloncesto en cinco categorías diferentes: hay cuatro jugadores y jugadoras (Alberto Herreros, Silvia Domínguez, Carlos Jiménez, Anna Junyer), un entrenador (Mario Pesquera), un árbitro (Daniel Hierrezuelo), dos contribuidores (Cristóbal Rodríguez, Perfumerías Avenida), un jugador internacional (John Pinone) y un ‘In Memoriam’ (Piculín Ortiz).

El miércoles, un jurado formado por 15 miembros de distintos organismos de baloncesto (FEB, ACB, Asociación de Clubes de la Liga Femenina, sindicato de jugadores y jugadoras, Asociación de Entrenadores, de Árbitros, CSD, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Madrid y AS) eligió a los nuevos integrantes del Salón de la Fama.

El escrito sobre el exjugador del Equipo Nacional resalta que el cayeyano jugó con el “CAI Zaragoza (1987-88) antes de marcharse a la NBA, donde pasó dos temporadas sin mucho protagonismo en Utah Jazz, que lo habían elegido con el número 15″ en el sorteo de novatos.

Abunda que “después de que esta franquicia cortara su contrato en 1990, firmó con el Real Madrid, pero sólo jugó en la ‘casa blanca’ hasta final de temporada. Sin la confianza de Wayne Brabender, por entonces entrenador madridista, cogió el Puente Aéreo para vestir de azulgrana”.

“En el Barca jugó dos cursos en los que ganó la Copa de 1991 y fue subcampeón de Europa. Andorra (1992-93) y Málaga (1993-94) fueron sus otros destinos ACB. El resto de su carrera lo pasó entre Grecia (con el Aris ganó la Korac) y su Puerto Rico natal”.

Piculín Ortiz comenzó su carrera en el BSN en 1980 con San Germán. A nivel de la NCAA, José "Piculín" Ortiz jugó con Oregon State. Piculín Ortiz defiende a Tim Duncan durante el partido entre Puerto Rico y Estados Unidos en Atenas 2004.
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