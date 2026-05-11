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Un legado que trasciende: recuerdan a Fico López con estudiantes y figuras del BSN

La actividad reunió a jóvenes atletas y destacadas personalidades del baloncesto puertorriqueño en el Capitolio

11 de mayo de 2026 - 2:17 PM

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El fenecido Fico López, figura estelar de los Mets de Guaynabo. Debutó en 1981.López alzó su segundo cetro del BSN con los Mets en 1989.John Cotté, aquí en uniforme de los Piratas de Quebradillas.
1 / 21 | Un legado que trasciende: recuerdan a Fico López con estudiantes y figuras del BSN. El fenecido Fico López, figura estelar de los Mets de Guaynabo. Debutó en 1981. - El Nuevo Día
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El fenecido exintegrante de la Selección Nacional y de los Mets de Guaynabo, Federico “Fico” López, fue recordado este lunes en el Capitolio de Puerto Rico durante una actividad dirigida a varios equipos escolares.

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El acto de recordación en la rotonda del Capitolio, dedicado al exbaloncelista fallecido en 2006, fue una iniciativa del representante José “Ché” Pérez, quien en su mensaje resaltó ante los jóvenes la importancia de imitar características que definieron a López, como “trabajar en equipo”, “hacer mejor al compañero” y “compartir”.

El mensaje del legislador, así como otros, fue escuchado por estudiantes de la Escuela Luis Hernáiz de Canóvanas y de la Escuela Especializada en Deportes Pachín Marín de San Juan.

Emilio de Jesús, estudiante de undécimo grado de la escuela Hernáiz, valoró las palabras compartidas durante la actividad, incluyendo las del representante Pérez y las del artista Jowell, quien también estuvo presente.

“Son palabras muy importantes y muy bien dichas, porque el deporte en Puerto Rico es bueno y el hecho de que vengan personas así a hablar nos ayuda, nos motiva a mejorar como persona y deportista”, expresó De Jesús.

También se dirigieron a los jóvenes los hijos de López, Viviana, Vanessa y Federico, así como figuras del baloncesto boricua como Mario “Quijote” Morales, Ángel “Cachorro” Santiago, Carlos Báez, el técnico Flor Meléndez, el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos, y el presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau.

Todos forman parte de la historia del baloncesto puertorriqueño.

“El deporte te ayuda en el crecimiento, te hace ser responsable, no solamente con tu físico, sino también con tu persona. Es un mensaje que hay que llevarle a los jóvenes”, dijo Morales, uno de los grandes del BSN. “El ejemplo de hoy es Fico; anteriormente, ‘Piculín’. Es un buen mensaje para llevarle a los jóvenes”.

Ícono del baloncesto boricua

López fue jugador del BSN en la década de los ochenta y, junto a Morales —quien también es su cuñado—, protagonizó una de las etapas más exitosas de los Mets de Guaynabo, conquistando dos campeonatos (1982 y 1989) en siete finales. Armador de gran impacto, también fue pieza clave de la Selección Nacional que terminó en la cuarta posición en la Copa del Mundo FIBA Argentina 1990. Además, participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Barcelona 1992. Falleció a los 44 años a causa de un paro cardíaco.

La temporada 2026 del BSN está dedicada a López.

El BSN y la Cámara de Representantes también han coordinado, como parte del homenaje, la asistencia de estudiantes de escuelas superiores a 10 partidos de la temporada regular. La iniciativa ya está en marcha.

“Como directivo de la liga, hay que tener la responsabilidad de difundir este tipo de historias para que, además de servir de inspiración, conozcan lo que ha sido el BSN”, indicó Dalmau.

Niños y adolescentes participaron de una presentación musical en la que el joven trovador de Bayamón, Pablo Cuadrado, compuso e interpretó una décima titulada Para recordar a Fico. La interpretó vestido con una réplica del uniforme de los Mets que utilizó López, con el número 5 en su espalda.

También fue reconocida la joven de la Escuela Pachín Marín, Paola Andújar Rodríguez, por un afiche que creó para el homenaje.

El artista Jowell fue invitado a la tarima y ofreció uno de los mensajes más directos a los estudiantes presentes. El cantante también colaboró con el BSN en un jingle lanzado al inicio de la temporada 2026.

Federico "Fico" López es uno de los mejores armadores en la historia del BSN y la Selección Nacional puertorriqueña.López se destacó como armador de los Mets en los años ochenta y noventa.El número 5 de López, así como el 15 de Morales, están retirados en el coliseo Mario "Quijote" Morales, hogar de los Mets.
1 / 14 | Federico "Fico" López: eterna estrella de los Mets de Guaynabo. Federico "Fico" López es uno de los mejores armadores en la historia del BSN y la Selección Nacional puertorriqueña. - el nuevo dia

Jowell habló con los jóvenes, quienes grabaron sus palabras. Contó que tuvo la oportunidad de ver jugar a López y conoció su disciplina dentro y fuera de la cancha. Invitó a los presentes a imitar al exjugador de los Mets.

“Ese ejemplo de Fico les puede servir”, sentenció.

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BSNFederación de Baloncesto de Puerto RicoCapitolioCámara de Representantes de Puerto RicoBaloncestoMets de Guaynabo
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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