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BSN dedica temporada 2026 a Federico “Fico” López, leyenda de los Mets

La liga honró la memoria del exarmador estrella de Guaynabo y de la Selección Nacional a 20 años de su inesperada partida

20 de marzo de 2026 - 9:11 PM

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Federico "Fico" López es uno de los mejores armadores en la historia del BSN y la Selección Nacional puertorriqueña.López se destacó como armador de los Mets en los años ochenta y noventa.El número 5 de López, así como el 15 de Morales, están retirados en el coliseo Mario "Quijote" Morales, hogar de los Mets.
1 / 14 | BSN dedica temporada 2026 a Federico “Fico” López, leyenda de los Mets. Federico "Fico" López es uno de los mejores armadores en la historia del BSN y la Selección Nacional puertorriqueña. - el nuevo dia
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

A 20 años de su inesperada y repentina partida, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) honró la memoria del otrora armador Federico “Fico” López, dedicándole la temporada 2026.

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Sus hijos, Viviana, Vanessa y Federico, recibieron el reconocimiento a nombre de su padre por parte de la liga en la actividad VIP Upfront Hilton Garden Inn en Condado, San Juan, para darle la bienvenida al torneo número 96, que inicia el sábado en Mayagüez.

“Se cumplen 20 años de la partida terrenal de lo que fue en vida Fico López. Viene también con una iniciativa que trajo José ”Che" Pérez (representante legislativo) coordinadas con el Departamento de Educación. Aprovechamos la oportunidad porque en los últimos años hemos querido hacer dedicatorias que trasciendan más allá de un anuncio en conferencia de prensa", dijo Ricardo Dalmau, presidente del BSN.

“Entendimos que era el momento. Conozco a la familia de Fico López y me honran de orgullo de tener la oportunidad de ser parte de la dedicatoria a esa figura y de poder honrar a su familia”, agregó.

El próximo mayo, el Departamento de Educación seleccionará clases de décimo grado en los planteles superiores públicos para que trabajen biografías de López. Parte de la iniciativa también llevará a estudiantes a juegos del BSN.

López murió en el 2006, a los 44 años, de un ataque cardíaco durante un amistoso de voleibol en el Caparra Country Club de Guaynabo.

Considerado uno de los mejores armadores de su generación, López fue sinónimo el éxito de los Mets en los años 1980 y 1990. Ganó campeonatos en 1982 y 1989, más cinco subcampeonatos.

Con la Selección Nacional, fue parte de la plantilla que llegó cuarta en la Copa del Mundo FIBA en Argentina 1990, la mejor posición de Puerto Rico en la historia del certamen.

Con el dorsal boricua también participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Barcelona 1992.

El jueves, el BSN también presentó su nuevo jingle, un merengue a cargo de Elvis Crespo y Jowell.

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BSNMets de Guaynabo
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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