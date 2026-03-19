Lo que debes saber del BSN 2026: formato, cambios y protagonistas

La temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) arrancará este sábado, 21 de marzo con un solo partido entre los subcampeones Leones de Ponce y los Indios de Mayagüez, una repetición de la pasada final de la Conferencia B.

Un día después, el domingo, los campeones vigentes Vaqueros de Bayamón iniciarán la defensa de su título cuando reciban en el Coliseo Rubén Rodríguez a los Cangrejeros de Santurce, con quienes protagonizaron la final de la Conferencia A, antes de disputar la gran final del BSN ante los Leones por el título de la liga.

A continuación un repaso de los detalles más importantes a saber sobre la campaña.

Formato del torneo

Por segundo año consecutivo se jugará bajo el sistema de dos conferencias cuyos equipos no se cruzan entre sí en las primeras dos rondas de la postemporada, buscando en primer lugar coronar un campeón de cada conferencia, que luego chocan en una gran final para determinar el campeón de Puerto Rico.

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Antes, la temporada regular se jugará con 34 partidos por equipo.

En la Conferencia A repiten Bayamón, Santurce, Caguas, Carolina (Canóvanas), Guaynabo y Manatí.

En la Conferencia B juegan Ponce, Mayagüez, Quebradillas, Arecibo, San Germán y Aguada.

1 / 26 | Fiesta en el "rancho": los Vaqueros vuelven al trono del BSN. Javier Mojica ganó su quinto campeonato en el BSN, cuarto con los Vaqueros. - José Raúl Santana 1 / 26 Fiesta en el "rancho": los Vaqueros vuelven al trono del BSN Javier Mojica ganó su quinto campeonato en el BSN, cuarto con los Vaqueros. José Raúl Santana Compartir

Clasifican a la postemporada los mejores cuatro equipos de cada conferencia. Al igual que en 2025, ya no está en vigor la regla que permitía que un quinto equipo con mejor récord que el cuarto de la otra sección, pueda retarlo en un partido de muerte súbita.

Bayamón, Santurce, Caguas y Carolina fueron los clasificados en 2025, en ese orden, en la Conferencia A, mientras que en la B, Mayagüez encabezó la clasificación seguido de Quebradillas, Ponce y Arecibo.

Cambiaron de uniforme

DeMarcus Cousins jugó con los Mets dos temporadas en 2023 y 2025. (Ramon "Tonito" Zayas)

Entre los múltiples cambios que se produjeron en el tiempo muerto entre las temporadas 2025 y 2026, algunas de las más notables serán las de los importados DeMarcus Cousins y Hassan Whiteside.

Cousins pasó de los Mets de Guaynabo a los Cangrejeros, a cambio de Whiteside, en una transacción poco común de refuerzos, aprobada por el BSN en octubre.

De otra parte, el escolta Víctor Liz ya no jugará para los Capitanes de Arecibo, luego de que estos lo traspasaran a los Piratas de Quebradillas en septiembre. Aparte de Liz, los Piratas recibieron una selección de primera ronda del pasado sorteo, mientras Arecibo obtuvo dos turnos, uno de primera ronda del pasado sorteo, y uno de segunda ronda para 2027.

El valioso armador Georgie Pacheco no lucirá más el verde del uniforme de los Indios, sino que ahora llevará el color del llamado ‘Monstruo Anaranjado’ de los Atléticos de San Germán, luego de la transacción por el también base Tjader Fernández, que pasó de los Atléticos a los Indios, apenas una semana después de concluida la campaña 2025 con la conquista del título de los Vaqueros.

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Georgie Pacheco fue cambiado de los Indios de Mayagüez a los Atléticos de San Germán. (Baloncesto Superior Nacional)

Esa semana siguiente a la conclusión del torneo, Mayagüez recibió en cambio desde Santurce a Benito Santiago Jr., por turnos del sorteo. Mientras, los propios Cangrejeros realizaron una transacción con Manatí para recibir al base Jordan Howard, a cambio de Jonathan Rodríguez, Jayden Martínez y Jared Sullinger.

Cambio de mando

Los Santeros de Aguada estrenarán dirigente en Rafael “Pachy” Cruz, quien fue anunciado en noviembre por la gerencia del quinteto. Sustituye a Eric Rodríguez, quien entró en el transcurso de la pasada temporada tras el despido de Omar González en medio de una mala arrancada. El equipo concluyó de todos modos en la última posición de la Conferencia B con récord de 11-23.

En tanto, los Atenienses de Manatí, que también fueron sotaneros en la Conferencia A con 8-26, tendrán igualmente a un dirigente distinto al que terminó la pasada temporada, aunque no tan nuevo para la plaza. Resuta que Iván Ríos regresa al mando de un equipo que dirigió antes y lo llevó hasta la final de 2024. El propio Ríos comenzó el 2025 con Manatí pero fue despedido cuando jugaba para 3-9. Su sustituto fue, precisamente, Cruz, quien ahora estará con Aguada.

Iván Ríos guió a los Osos a la serie final del BSN en 2024 contra los eventuales campeones Criollos. (Carlos Rivera Giusti)

Menos interrupciones

El constante reto a jugadas pitadas por los árbitros será cosa del pasado. Para esta campaña, recordó el nuevo director de torneo, Ricardo Carrillo, la nueva regla permitirá un solo “challenge” por equipo, por partido, sujeto a que ese equipo tenga disponible un tiempo fuera por solicitar.

Con esto la liga espera agilizar los juegos, ya que en la pasada temporada se vio un incremento de retos al arbitraje.

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