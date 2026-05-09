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A una victoria los Knicks de pasar a las finales de la Conferencia Este en la NBA

Mientras, Victor Wembanyama ofreció otra obra maestra con 39 puntos y 15 rebotes, y los Spurs tomaron ventaja 2-1 ante Minnesota

9 de mayo de 2026 - 9:42 AM

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Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, festeja durante el tercer partido de la semifinal de la Conferencia Este ante los 76ers de Filadelfia. (Matt Slocum)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Filadelfia - Jalen Brunson anotó 33 puntos y sentenció el partido con canastas importantes en los minutos finales, para deleite de los ruidosos aficionados de los Knicks de Nueva York.

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Nueva York doblegó el viernes 109-94 a los 76ers de Filadelfia para ampliar a 3-0 su ventaja en las semifinales de la Conferencia Este.

Los Knicks podrían completar la barrida en el cuarto duelo, que se disputará el domingo en Filadelfia.

Brunson se sacudió de un inicio tirando para un pobre 8-2 de campo y terminó con 11 de 22 en 38 minutos para guiar a los Knicks a su sexta victoria consecutiva en la postemporada.

“Soy Linus. Jalen es mi manta”, dijo el entrenador de primer año de los Knicks, Mike Brown en referencia al personaje de las tiras cómicas de Peanuts que no soltaba una frazada tranquilizante. “Me ayuda a relajarme en muchos momentos diferentes durante el transcurso del partido”.

Con las banderas de los campeonatos nacionales de Villanova de 2016 y 2018 colgadas en lo alto del pabellón, los llamados Nova Knicks se turnaron para quitarle la pelea a los Sixers en el cuarto periodo, al convertir una ventaja de cuatro puntos en otra victoria por doble dígito.

Josh Hart contabilizó 12 puntos y 11 rebotes, en tanto que Mikal Bridges añadió 23 unidades, lo que acercó a los Knicks a una victoria de su segunda aparición consecutiva en las finales de conferencia.

Cuando Brown tomó el puesto después de que Tom Thibodeau fue despedido, el veterano entrenador dijo que no sabría qué clase de equipo tenía realmente sino hasta que se metiera “en las trincheras”.

Ahora Brown ve los ingredientes de un equipo campeón.

“Sí, podríamos tener una oportunidad en esto”, dijo.

Los Knicks tienen el lujo de no apresurar el regreso del alero OG Anunoby, quien promedia 21.4 puntos por partido en la postemporada. Se perdió el encuentro por una distensión de isquiotibiales derechos y sigue día a día.

Joel Embiid anotó 18 puntos por los Sixers en su regreso después de perderse el segundo partido por un esguince en el tobillo derecho y una molestia en la cadera derecha.

Kelly Oubre Jr. anotó 22 puntos y Maxey añadió 17. Paul George anotó 15 tantos en el primer cuarto, pero se quedó sin anotar y falló sus nueve tiros el resto del partido, cuando los Sixers desperdiciaron una ventaja de 12 puntos.

Sensacional actuación de Wembanyama

En Minnesota, Victor Wembanyama ofreció otra obra maestra con 39 puntos, 15 rebotes y una defensa aún más implacable, para que los Spurs de San Antonio tomaran una ventaja de 2-1 en la segunda ronda de los playoffs, al derrotar el viernes 115-108 a los Timberwolves de Minnesota.

El astro francés acertó 13 de 18 tiros de campo y 10 de 12 desde la línea, además de sumar cinco tapas y disuadir a los rivales en la pintura. Los Spurs ganaron así su segundo partido consecutivo tras perder el primero en casa.

“Fue como mantener el barco a flote. Teníamos una ventaja. No necesitábamos apresurarnos. Necesitábamos ser consistentes”, dijo Wembanyama.

De’Aaron Fox anotó 17 puntos, mientras que Stephon Castle aportó 13 unidades y 12 asistencias.

Anthony Edwards terminó con 32 puntos y 14 rebotes, mientras que Naz Reid añadió 18 tantos y nueve rebotes para los Wolves, cuya defensa los mantuvo con vida tras un inicio desastroso, pero permitió que los Spurs atinaran 6 de 10 triples en el decisivo tercer cuarto.

Minnesota será local el domingo por la noche en el cuarto partido. La serie regresará a San Antonio para el quinto duelo el martes.

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Knicks de Nueva York76ers de FiladelfiaNBA Playoffs
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