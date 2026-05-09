René Santiago pone precio a una pelea ante Oscar Collazo: “Un millón a cada uno”

René “Chulo” Santiago aseguró que un potencial duelo boricua ante el campeón mínimo Oscar Collazo podría concretarse este mismo año, siempre que surja una oferta económica lo suficientemente atractiva para ambas partes.

El monarca unificado de las 108 libras explicó que, aunque el tema ha surgido en tono relajado en distintas conversaciones, existe disposición real para negociar un combate trascendental entre dos campeones boricuas si aparece una bolsa significativa.

Según Santiago, tanto él como Collazo aspirarían a una garantía de $1 millón cada uno para hacer viable el enfrentamiento, una cifra que entiende acorde con el impacto comercial y deportivo del evento.

“Un millón de dólares estamos pidiendo cada uno por ese combate. Y peleamos este mismo año si Oscar de la Hoya se mete la mano en el bolsillo, si Miguel Cotto, si Tuto (Zabala), si aparece un Turki (Alalshikh), un Jake Paul”, expresó Santiago a El Nuevo Día.

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Santiago destacó que, más allá de la amistad y respeto mutuo que existe entre ambos, una pelea de esta magnitud representaría una oportunidad de negocio extraordinaria, además de consolidar aún más el legado histórico de ambos campeones en sus respectivas divisiones.

“Aparte de la amistad, esto es un negocio. Él está buscando una gran bolsa. Hacer historia en su peso y hacer historia en la mía. Creo que ya hemos hecho bastante historia”, sostuvo.

Santiago labora como conserje en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. (alexis.cedeno)

Santiago reina en las 108 libras como campeón unificado de la categoría minimosca, luego de conquistar el cetro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en marzo de 2025 al derrotar en Japón a Shokichi Iwata, y posteriormente sumar el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en diciembre de ese mismo año.

Collazo -por su parte- es el actual campeón unificado de las 105 libras, al ostentar los títulos de la OMB y AMB en el peso mínimo.

El invicto peleador villalbeño conquistó inicialmente el cinturón de la OMB en mayo de 2023 al destronar al filipino Melvin Jerusalem, y posteriormente añadió la faja de la AMB para consolidarse como campeón unificado de su división.

Oscar Collazo es el actual campeón unificado de las 105 libras (Miguel Cotto Promotions)

Santiago considera que un choque entre ambos tendría el potencial de llenar a capacidad el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes del boxeo puertorriqueño reciente.

“Sería una pelea que llenaría el Coliseo a capacidad”, añadió.

Por ahora, Santiago dejó claro que el principal obstáculo no sería deportivo, sino financiero.