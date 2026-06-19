BSN confisca a favor de los Capitanes de Arecibo el partido ante Caguas

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) confiscó a favor de los Capitanes de Arecibo el partido disputado el 14 de junio frente a los Criollos de Caguas, tras concluir que Richard Núñez vio acción pese a que cumplía un juego de suspensión por una descalificación en el encuentro anterior ante San Germán.

Los Criollos salieron airosos por final de 112-110 y Núñez aportó cuatro minutos en ocho minutos jugados en la primera mitad.

Núñez no jugó en la segunda mitad, tras una notificación del director de torneo, Ricardo Carrillo, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

El BSN indicó que “luego de evaluar el expediente, el Oficial Examinador determinó confiscar el partido a favor de los Capitanes de Arecibo”.

Tras esta confiscación, los Capitanes mejoraron su marca a 17-12 y aseguraron su pase a la postemporada, mientras que los Criollos bajaron al segundo lugar en la Conferencia A con 18-11.