Ernie Cambó no se quitará como apoderado de los Piratas: “Estoy aquí para largo plazo”

Los Piratas de Quebradillas atraviesan una de las temporadas más difíciles de su historia justo en el año en que la tradicional franquicia del Baloncesto Superior Nacional (BSN) celebra su centenario.

Últimos en la Conferencia B con marca de 9-20, los corsarios están muy cerca de quedar fuera de la postemporada por primera vez desde 2015, cuando finalizaron con récord de 16-28.

El pobre desempeño en cancha ha generado descontento entre la fanaticada pirata y cuestionamientos hacia la administración encabezada por el apoderado Ernesto “Ernie” Cambó.

Un sector de los aficionados de los Piratas ha pedido la salida de Cambó.

Pese al complicado panorama, el empresario de raíces cubanas aseguró a El Nuevo Día que su compromiso con la franquicia es a largo plazo.

“No voy a moverme ni a huir por nada. Estamos aquí para largo plazo. Vamos a tener buenos y malos años; jugadores buenos y malos. Estoy feliz en Quebradillas”, dijo Cambó.

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En enero de 2025, Cambó fue aprobado como nuevo apoderado de los Piratas, adquiriendo la franquicia del estadounidense Dion New.

Su llegada marcó un regreso al BSN luego de revivir a los Grises de Humacao en 2021, donde fungió como apoderado y dirigente en la temporada inaugural.

Tras dos campañas perdedoras, vendió la franquicia en 2023 a Roberto Roca, exapoderado de Quebradillas.

Precisamente, Roca había traspasado los Piratas a New en 2022. Actualmente, New es el apoderado de los Indios de Mayagüez.

El Nuevo Día supo del interés de municipios como Fajardo e Isabela por trasladar la franquicia. Sin embargo, Cambó negó haber recibido ofertas para mudar al equipo.

“No voy a mudarme. Quebradillas ha sido bueno con nosotros. Nosotros somos el problema. Tenemos que ganarnos el respeto de vuelta ganando juegos. Necesitas ganar para que nos quieran”, recalcó Cambó, quien indicó que el municipio brinda una aportación económica, aunque no precisó la cantidad.

“Es una franquicia legendaria. Lleva 100 años. Nos están tratando perfectamente (el municipio). Tenemos un buen equipo, pero no está jugando bien. La responsabilidad está en los muchachos. Estamos creciendo y mejorando, pero mentalmente no somos fuertes”, apuntó.

Bajo el mando del debutante dirigente Ángel Daniel Vassallo, los Piratas perdieron sus primeros 12 partidos. Cambó le dio un espaldarazo al exjugador y joven mentor en medio de la mala racha.

Desde entonces, Quebradillas juega para 9-8.

“Los fanáticos tienen derecho de estar molestos porque estamos perdiendo y eso está bien. Pero mira cómo perdimos y por qué. No solo es mirar el resultado. Siempre hemos peleado, pero no hemos podido salir con la victoria. No tenemos buenos tiradores a distancia. Es lo que es”, señaló Cambó.

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Los Piratas están décimos en triples en la liga con 8.8 por partido y últimos en puntos anotados y asistencias colectivas con 88.8 y 18.1, respectivamente.

Sobre el futuro inmediato, Cambó evaluará la operación una vez finalice el torneo.

“Vamos a terminar esta temporada y después podemos hablar de cambios para el año que viene”, finiquitó.