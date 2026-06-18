Los posibles escenarios una vez concluya la consulta fiscal en el caso de Walter Hodge Jr.

El veterano armador de los Cangrejeros de Santurce, Walter Hodge, Jr. se encuentra detenido aún en la Comandancia de la Policía en Caguas, en espera de la determinación de la Fiscalía si le radicará cargos o no, relacionados a la querella en su contra radicada el miércoles por su pareja.

“En el día de ayer una dama presentó una querella en contra de Walter Hodge Muñoz por violencia de género, la cual está siendo atendida por la División Especializada de Violencia de Género de Caguas. Se solicitó la presencia del caballero, y en la noche de ayer (miércoles), madrugada de hoy (jueves), vino hasta la Comandancia, donde fue puesto bajo arresto”, explicó a El Nuevo Día la teniente Ana Ivette Burgos Torres, supervisora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Burgos Torres aclaró que la querella por supuestas amenazas por parte de Hodge, fue radicada por la actual pareja del implicado.

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En ese sentido, no se relaciona con el caso previo que tuvo el canastero en septiembre de 2017, antes del paso del huracán María, cuando fue acusado en ausencia por presuntas violaciones al artículo 3.2 de la Ley 54, por agredir alegadamente a su anterior esposa en presencia de un menor.

Por eso causa el jugador fue acusado en ausencia pues al momento de la acusación formal no se encontraba en el país. A su regreso a la isla, tras cumplir compromisos en una liga profesional extranjera, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en mayo de 2018. El caso terminaría siendo desestimado cuando su entonces pareja se ausentó a vistas consecutivas en el Tribunal de Aguadilla, donde se había presentado la acusación un año antes.

“Actualmente la investigadora se encuentra en la Fiscalía con la perjudicada, para la consulta de este caso. Es con otra persona, no es con la misma persona. Es con su pareja actual”, señaló la teniente, quien indicó además que nunca se menciona el nombre de la perjudicada por seguridad.

“No se menciona nombre, lugar del incidente, ni detales mas profudnos de las manifestaciones, ni del incidente, ya que es una querella confidencial por ser de violencia doméstica”, dijo Burgos Torres.

¿Qué podría ocurrir tras la consulta fiscal?

La oficial supervisora del CIC de Caguas explicó que si las autoridades decidieran radicar cargos formalmente, esto podría ocurrir en horas de la tarde del jueves. Mientras eso ocurra, el jugador continuadrá detenido.

Burgos Torres explicó que el juez de turno podría bajar con una de tres determinaciones en este caso, dependiendo de las alegaciones de la acusación. Así mismo, a preguntas de El Nuevo Día, no descartó que el togado pueda incluso tomar en cuenta el antecedente de 2017.

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“Al ser otro evento con otra persona, pues el juez podría tomarlo en consideración, a su discreción. Pero en este momento él tiene presunción de inocencia. Por eso no decimos las expresiones que la perjudicada alega, porque él tiene derecho a defenderse”, agregó.

“Él compareció, está tranquilo y tiene su representacion legal, el licenciado Eduardo Ortiz”.

La oficial indicó que en caso de una determinación de causa para juicio, podría salir en libertad bajo fianza, pero con supervisión electrónica.

“El juez puede determinar no causa, o puede determinar causa imponiendo una fianza al ser un delito grave, o puede determinar no causa con una orden de protección”, explicó la teniente del CIC.

Walter Hodge Jr., en uniforme de los Cangrejeros de Santurce, celebra durante un juego. (BSN)

En tanto se determina si hay radicación de caguas o no, “él permanece aquí (Comandancia de Caguas) porque los indicentes de violencia de género son delitos graves para los que no hay citación. Sería solo por una excepción. Por lo tanto, él permanece en celda hasta tanto se determine si hay radicación de cargos criminales o no”.

Burgos Torres señaló que una determinación de causa con libertad bajo fianza y supervisión electrónica no necesariamente implica que el acusado no pueda trabajar en lo que se dilucida el caso en corte.

Pero en el caso de Hodge, Jr., su situación con el BSN podría ser otra.

“En estos casos sí le dan unos permisos y tienen autorización para trabajar. Pero va a depender de la reglamentación que tenga la liga. Esa parte es allá. Cualquier persona que tenga un grillete puede trabajar, porque tiene que producir. Pero en este caso va a depender no de las limitaciones del grillete, sino de la liga”.

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El precedente

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) intentó impedir en 2018 la participación de Hodge Jr. en el torneo de esa temporada, pero luego la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) ordenó que tenía que dejarlo jugar en aquel entonces con los Capitanes de Arecibo, por no tener una política o reglamento expreso contra la violencia de género o doméstica.

Un año después, con la entrada del nuevo presidente del BSN, Ricardo Dalmau, se gestionó en 2019 la creación de esa política como parte del reglamento de la liga.