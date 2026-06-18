Radican querella ante la Policía contra el baloncelista Walter Hodge Jr.

El baloncelista Walter Hodge Jr. enfrenta una querella radicada ante la Policía en la noche de ayer, miércoles, en Gurabo, por presunta violencia de género.

La Policía informó que una mujer presentó una denuncia en su contra tras alegadas amenazas con palabras soeces durante una llamada telefónica.

De acuerdo con la denuncia, en la llamada Hodge la amenazó de publicar en las redes sociales contenido explícito de la querellante, quien le habría proferido insultos.

Inicialmente, el canastero de los Cangrejeros de Santurce informó, a través de su abogado, que comparecería en horas de la mañana.

Sin embargo, posteriormente Hodge compareció a eso de las 12:00 de la madrugada en la comandancia, donde fue puesto bajo detención en la celda del Distrito de Caguas, a la espera de la determinación sobre si se le radicarán cargos.

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