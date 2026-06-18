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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican querella ante la Policía contra el baloncelista Walter Hodge Jr.

La Policía informó que será interrogado hoy en la mañana en la Comandancia de Caguas

18 de junio de 2026 - 6:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que Walter Hodge Jr. tendría que comparecer esta mañana en la Comandancia de Caguas. (BSN / Joseph Colón)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El baloncelista Walter Hodge Jr. enfrenta una querella radicada ante la Policía en la noche de ayer, miércoles, en Gurabo, por presunta violencia de género.

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La Policía informó que una mujer presentó una denuncia en su contra tras alegadas amenazas con palabras soeces durante una llamada telefónica.

De acuerdo con la denuncia, en la llamada Hodge la amenazó de publicar en las redes sociales contenido explícito de la querellante, quien le habría proferido insultos.

Inicialmente, el canastero de los Cangrejeros de Santurce informó, a través de su abogado, que comparecería en horas de la mañana.

Sin embargo, posteriormente Hodge compareció a eso de las 12:00 de la madrugada en la comandancia, donde fue puesto bajo detención en la celda del Distrito de Caguas, a la espera de la determinación sobre si se le radicarán cargos.

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La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

Tags
Policía de Puerto RicoWalter HodgeBreaking News
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