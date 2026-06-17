Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Informa Fiscalía federal: 13 acusados hacen alegación de culpa en varios casos de narcotráfico

También anunció que cinco convictos fueron sentenciados a cumplir cárcel

17 de junio de 2026 - 4:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los procesamientos respondieron a cargos levantados por investigaciones del “Homeland Security Task Force” (HSTF). (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Fiscalía federal informó hoy que 13 personas hicieron alegaciones culpabilidad y otros cinco fueron sentenciados en distintos casos por narcotráfico entre el 8 y 12 de junio.

RELACIONADAS

En comunicado de prensa, indicó que los procesamientos respondieron a cargos levantados por investigaciones del “Homeland Security Task Force” (HSTF).

Señaló que se declararon culpables Noel De León de La Rosa por conspiración para importar cocaína. Mientras, por distribución de sustancias controladas hicieron alegación de culpa Juan Gabriel Cruz Torrens y Edwin Lemuel Marcano Ferrer.

Por su parte, Charlie J. Dalmau Román, alias “Tres Deos” y Luis R. Pérez Colón, alias “Mencho”, se declararon culpables por dos cargos de un pliego acusatorio que les imputó ​​de participar en una violenta organización de narcotráfico que operaba desde varios proyectos de vivienda pública en las áreas de Carolina y San Juan.

En otros casos se declararon culpables José M. Rodríguez Torres, Raúl González Santiago, Onix Y. Couvertier Pollock, alias “Gato”; Ángel L. Sanjurjo, “Vaca”; Yasiel Morales López, alias “Pausa”; Ángel M. Franqui González, alias “Blanquito”; Darío Alexander López; y Jeuris Rodríguez Payano.

Por otro lado, por cargos de narcotráfico en distintos casos fueron sentenciados a cumplir cárcel Raúl O. Matos de Jesús por siete años, Michael Miranda Santiago por 60 meses y Edison Ruiz Garallua por 51 meses.

Finalmente, Ángelo González Farfan y Josmar Farfan Guerra fueron condenados a 30 meses de cárcel, cada uno, por cargos de importar cocaína.

Tags
Breaking NewsFiscalía federal Tribunal FederalTribunal Federal en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: