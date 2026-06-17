Informa Fiscalía federal: 13 acusados hacen alegación de culpa en varios casos de narcotráfico

La Fiscalía federal informó hoy que 13 personas hicieron alegaciones culpabilidad y otros cinco fueron sentenciados en distintos casos por narcotráfico entre el 8 y 12 de junio.

En comunicado de prensa, indicó que los procesamientos respondieron a cargos levantados por investigaciones del “Homeland Security Task Force” (HSTF).

Señaló que se declararon culpables Noel De León de La Rosa por conspiración para importar cocaína. Mientras, por distribución de sustancias controladas hicieron alegación de culpa Juan Gabriel Cruz Torrens y Edwin Lemuel Marcano Ferrer.

Por su parte, Charlie J. Dalmau Román, alias “Tres Deos” y Luis R. Pérez Colón, alias “Mencho”, se declararon culpables por dos cargos de un pliego acusatorio que les imputó ​​de participar en una violenta organización de narcotráfico que operaba desde varios proyectos de vivienda pública en las áreas de Carolina y San Juan.

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En otros casos se declararon culpables José M. Rodríguez Torres, Raúl González Santiago, Onix Y. Couvertier Pollock, alias “Gato”; Ángel L. Sanjurjo, “Vaca”; Yasiel Morales López, alias “Pausa”; Ángel M. Franqui González, alias “Blanquito”; Darío Alexander López; y Jeuris Rodríguez Payano.

Por otro lado, por cargos de narcotráfico en distintos casos fueron sentenciados a cumplir cárcel Raúl O. Matos de Jesús por siete años, Michael Miranda Santiago por 60 meses y Edison Ruiz Garallua por 51 meses.