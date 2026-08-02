Tres muertos y al menos 21 heridos tras atentado con explosivo en restaurante de Moscú

Un artefacto explosivo estalló el sábado en un restaurante del centro de Moscú, causando la muerte de al menos tres personas, incluido el atacante, según informaron medios estatales rusos, citando a funcionarios locales.

Al menos 21 personas resultaron heridas cuando el artefacto explosivo detonó en el restaurante, ubicado en la plaza Kudrinskaya de Moscú, informó el Comité Nacional Antiterrorista, citado por la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

Una mujer no identificada que intentaba introducir el artefacto explosivo en el restaurante falleció en la explosión, al igual que un guardia de seguridad y un cliente, según la agencia de noticias.

Vehículos de emergencia se encuentran estacionados en una zona cercana a la explosión mortal ocurrida en un restaurante de Moscú, el sábado 1 de agosto de 2026. (Sergei Vedyashkin/Agencia de Noticias de Moscú vía AP) (Sergei Vedyashkin)

Ria Novosti informó que la mujer intentó introducir la bomba de contrabando en el establecimiento, pero el guardia de seguridad le impidió el acceso antes de la explosión.