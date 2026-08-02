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Confirman la muerte de los 10 alpinistas arrastrados por una avalancha en Pakistán

El reconocido alpinista británico-nepalí Nirmal Purja se encontraba entre los muertos

2 de agosto de 2026 - 10:02 PM

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El alpinista nepalí Nirmal Purja, quien se convirtió en el escalador más rápido de las 14 cumbres más altas del mundo, se encontraba entre los 10 fallecidos. (Niranjan Shrestha)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Islamabad— El reconocido alpinista británico-nepalí Nirmal Purja y los otros nueve montañeros arrastrados por una avalancha en Pakistán han fallecido, y los equipos de búsqueda intentaban recuperar sus cuerpos, según informó el sábado la empresa de expediciones de Purja.

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“El mundo ha perdido a uno de los mejores alpinistas”, subrayó la empresa Elite Exped en un comunicado. Destacó que lamentaba todas las vidas perdidas y que “ninguna palabra puede aliviar el dolor de esta pérdida inimaginable”.

La expedición, formada por 10 personas, fue arrastrada por una avalancha el jueves en el Broad Peak, en Pakistán.

Los equipos de rescate encontraron cuatro cadáveres y recuperaron tres de ellos el viernes, en condiciones meteorológicas adversas que dificultaron los vuelos de los helicópteros de búsqueda y rescate. Los equipos de rescate, con el apoyo de helicópteros militares, habían reanudado a primera hora del sábado la búsqueda de los demás.

“La pérdida de estos valientes alpinistas, procedentes de distintos países y unidos por su pasión por las montañas, supone una pérdida inconmensurable para la fraternidad mundial del alpinismo”, afirmó Irfan Arshad Khan, presidente del Club Alpino de Pakistán.

Khan rindió homenaje a los equipos de rescate militares y civiles y a los sherpas que participaron en la misión de búsqueda. “Las montañas nos inspiran con su belleza, pero también nos recuerdan los inmensos riesgos a los que se enfrentan quienes se aventuran en el alto Himalaya y el Karakórum”, subrayó.

En esta foto, difundida por el Club Alpino de Pakistán el 31 de julio de 2026, miembros de un equipo de rescate de montaña se preparan para partir de una base aérea en el operativo destinado a localizar a los montañeros desaparecidos tras una avalancha en el Broad Peak, en Skardu, en la región de Gilgit-Baltistán, al norte de Pakistán. (Club Alpino de Pakistán vía AP)
En esta foto, difundida por el Club Alpino de Pakistán el 31 de julio de 2026, miembros de un equipo de rescate de montaña se preparan para partir de una base aérea en el operativo destinado a localizar a los montañeros desaparecidos tras una avalancha en el Broad Peak, en Skardu, en la región de Gilgit-Baltistán, al norte de Pakistán. (Club Alpino de Pakistán vía AP)

El sábado por la mañana, un agente de la policía local, Tahir Khan, indicó que los restos mortales de la alpinista omaní Nathira Ahmed estaban siendo trasladados por vía aérea a la capital, Islamabad, mientras que los cuerpos de la estadounidense Mallory Geis y del nepalí Bahadur Gurung permanecían en un hospital de Skardu, la principal ciudad de la región de Gilgit-Baltistán, en el norte de Pakistán.

La familia de Geis declaró en un comunicado que «Mallory era una luz brillante a la que su familia y sus amigos querían profundamente. Se la echará mucho de menos».

El grupo estaba encabezado por Purja, el exsoldado del ejército británico nacido en Nepal, conocido popularmente como Nims Dai. En 2019, escaló las 14 cumbres más altas del mundo en un tiempo récord de 189 días, un logro recogido en el documental de Netflix “14 Peaks: Nothing Is Impossible”. Su récord fue superado en 2023.

La empresa de Purja lo describió como “un líder que inspiró a millones de personas gracias a su valentía, su humildad y su inquebrantable convicción de que el potencial humano es mucho mayor de lo que a menudo imaginamos”.

La expedición era el primer intento de Geis de escalar una cumbre de 26,000 pies en Pakistán, y se esperaba que fuera la última para Sakhi, guía de la empresa, además de geógrafo y fotógrafo de alta montaña, y que ha escalado algunas de las principales cumbres del mundo, según la página web de Moving Mountains.

Los incidentes son habituales en las expediciones de escalada en el norte de Pakistán debido a las avalanchas, la caída de hielo y rocas, la gran altitud y los rápidos cambios meteorológicos.

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