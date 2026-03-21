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Dos alpinistas muertos y cinco heridos por una avalancha en los Alpes italianos

El desprendimiento afectó a un grupo de 25 excursionistas

21 de marzo de 2026 - 1:37 PM

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Dos alpinistas han muerto este sábado y otro ha resultado herido de gravedad por una avalancha en los Alpes italianos, en la región de Alto Adige (norte), que afectó a un grupo de excursionistas. (Cuerpo de Socorro Alpino)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Dos alpinistas han muerto este sábado y otros cinco han resultado heridos a causa de una avalancha en los Alpes italianos, en la región de Alto Adige (norte), que afectó a un grupo de excursionistas.

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El balance definitivo es de dos fallecidos, tres heridos graves y dos leves, según informan a EFE fuentes del cuerpo del Socorro Alpino, que intervino en el lugar.

El desprendimiento afectó a un grupo de 25 alpinistas que caminaban por las montañas del municipio de Val Ridanna, en la región italiana de Alto Adige, cerca de la frontera con Austria, a unos 2,400 metros de altitud.

Tras su petición de auxilio, se activó el protocolo de emergencia enviando al lugar a efectivos de la Guardia de Finanza (policía fronteriza italiana) y seis helicópteros medicalizados, explican las fuentes.

Además, se ha puesto en guardia a los hospitales más cercanos al lugar: los de las ciudades italianas de Bolzano, Merano y Bressanone y el de la ciudad austríaca de Innsbruck.

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