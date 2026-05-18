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Arrestan a dos adolescentes por tiroteos aleatorios en Austin que dejaron 4 heridos

Se encontraban en una presunta ola de robos desde la tarde del sábado

18 de mayo de 2026 - 9:20 PM

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Cuatro víctimas fueron trasladadas a hospitales, incluida una con heridas críticas, informaron las autoridades. (Alonzo Adams)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dos adolescentes se encuentran detenidos y un tercer sospechoso continúa prófugo luego de que se registraron al menos 10 tiroteos aleatorios durante el fin de semana en Austin, Texas, los cuales dejaron cuatro personas heridas, informaron las autoridades municipales el domingo.

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Mientras recorrían la ciudad en vehículos robados, los sospechosos dispararon contra dos estaciones de bomberos, edificios de apartamentos y casas durante una ola de robos y tiroteos desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo, indicó la jefa de policía Lisa Davis.

Los dos chicos, de 15 y 17 años, fueron detenidos a bordo de un vehículo robado e intentaron escapar. Una tercera persona que estaba en el auto también huyó y seguía prófuga. Davis aclaró que de momento se desconoce si esa persona estaba involucrada en los tiroteos.

Añadió que el adolescente de 15 años había robado previamente el arma de fuego que se utilizó en los tiroteos, y que el joven de 17 años era buscado por robo de arma de fuego en un caso distinto.

La ciudad ordenó a los residentes de una amplia zona del sur de la capital de Texas que permanecieran resguardados en interiores el domingo mientras continuaba con la búsqueda. La orden fue levantada tras la detención de los dos sospechosos.

Un hombre armado mató a ocho niños en diferentes viviendas en Luisiana por presuntas disputas domésticas la madrugada del domingo.Los hechos ocurrieron en la localidad de Shreveport.La policía estatal pidió a cualquier persona que tenga fotos, video o información que la comparta con los detectives de la policía estatal.
1 / 15 | Tragedia en Luisiana: las escenas donde fallecieron a tiros ocho menores de 1 a 14 años. Un hombre armado mató a ocho niños en diferentes viviendas en Luisiana por presuntas disputas domésticas la madrugada del domingo. - Rastreo de redes

Cuatro víctimas fueron trasladadas a hospitales, incluida una con heridas críticas, informaron las autoridades.

Los sospechosos robaron al menos cuatro vehículos en distintos puntos de la ciudad, aclaró Davis.

“No tenemos ningún motivo específico identificado. De hecho, estas acciones parecen ser aleatorias”, afirmó el alcalde de Austin, Kirk Watson.

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