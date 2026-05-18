Arrestan a dos adolescentes por tiroteos aleatorios en Austin que dejaron 4 heridos
Se encontraban en una presunta ola de robos desde la tarde del sábado
18 de mayo de 2026 - 9:20 PM
18 de mayo de 2026 - 9:20 PM
Dos adolescentes se encuentran detenidos y un tercer sospechoso continúa prófugo luego de que se registraron al menos 10 tiroteos aleatorios durante el fin de semana en Austin, Texas, los cuales dejaron cuatro personas heridas, informaron las autoridades municipales el domingo.
Mientras recorrían la ciudad en vehículos robados, los sospechosos dispararon contra dos estaciones de bomberos, edificios de apartamentos y casas durante una ola de robos y tiroteos desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo, indicó la jefa de policía Lisa Davis.
Los dos chicos, de 15 y 17 años, fueron detenidos a bordo de un vehículo robado e intentaron escapar. Una tercera persona que estaba en el auto también huyó y seguía prófuga. Davis aclaró que de momento se desconoce si esa persona estaba involucrada en los tiroteos.
Añadió que el adolescente de 15 años había robado previamente el arma de fuego que se utilizó en los tiroteos, y que el joven de 17 años era buscado por robo de arma de fuego en un caso distinto.
La ciudad ordenó a los residentes de una amplia zona del sur de la capital de Texas que permanecieran resguardados en interiores el domingo mientras continuaba con la búsqueda. La orden fue levantada tras la detención de los dos sospechosos.
Cuatro víctimas fueron trasladadas a hospitales, incluida una con heridas críticas, informaron las autoridades.
Los sospechosos robaron al menos cuatro vehículos en distintos puntos de la ciudad, aclaró Davis.
“No tenemos ningún motivo específico identificado. De hecho, estas acciones parecen ser aleatorias”, afirmó el alcalde de Austin, Kirk Watson.
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