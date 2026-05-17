Pasajero de crucero con brote de hantavirus viajó a Canadá y dio positivo

La agencia nacional de salud de Canadá confirmó el domingo que una de las cuatro personas canadienses que regresaron a casa desde un crucero afectado por un brote de hantavirus dio positivo al virus.

La Agencia de Salud Pública de Canadá confirmó el resultado positivo un día después de que la funcionaria de salud pública de la provincia de Columbia Británica dijera que la persona había recibido un resultado “presuntamente positivo”, pero que se realizarían más pruebas en el Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg.

“Se confirmó que la muestra de una persona era positiva para hantavirus”, dijo la agencia nacional en un comunicado.

El comunicado indicó que una segunda persona, compañera de viaje del caso confirmado, dio negativo. Ambas personas, una pareja de unos 70 años procedente del Yukón, están hospitalizadas en Victoria.

Los cuatro pasajeros canadienses del crucero regresaron a Columbia Británica el domingo pasado. Además de la pareja, había una persona de unos 70 años de la Isla de Vancouver y otra persona de Columbia Británica de unos 50 años que vive en el extranjero.

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Todos se encuentran en aislamiento.

Tres personas han muerto desde que comenzó el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. El paciente canadiense es la décima persona del barco en dar positivo.

Entre las tres personas fallecidas se encuentra una pareja neerlandesa que, según creen las autoridades sanitarias, fue la primera en exponerse al virus mientras visitaba América del Sur.

La agencia de salud pública canadiense dijo que está adoptando un enfoque preventivo para garantizar la protección de la ciudadanía.

“El riesgo general para la población de Canadá derivado del brote del hantavirus de los Andes vinculado al crucero MV Hondius sigue siendo bajo en este momento”, señaló el comunicado. “Todos los casos confirmados hasta la fecha han sido pasajeros o tripulantes del crucero MV Hondius”.