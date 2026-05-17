Hieren de bala a un hombre en el residencial Llorens Torres en San Juan
La víctima fue llevada por paramédicos a una sala de emergencia, pero se desconoce su estado
17 de mayo de 2026 - 4:38 PM
17 de mayo de 2026 - 4:38 PM
Un hombre fue herido de bala a las 2:24 p.m. del domingo en el residencial Luis Llorens Torres en San Juan.
Según un informe de la Policía, los agentes fueron alertados de la situación y llegaron a la escena donde encontraron a la víctima con una herida de bala en la cabeza.
Paramédicos que llegaron a la escena brindaron los primeros auxilios y llevaron al herido a una sala de emergencias.
Se desconoce el estado de salud de la persona al momento.
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
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