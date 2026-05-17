Hieren de bala a un hombre en el residencial Llorens Torres en San Juan

Un hombre fue herido de bala a las 2:24 p.m. del domingo en el residencial Luis Llorens Torres en San Juan.

Según un informe de la Policía, los agentes fueron alertados de la situación y llegaron a la escena donde encontraron a la víctima con una herida de bala en la cabeza.

Paramédicos que llegaron a la escena brindaron los primeros auxilios y llevaron al herido a una sala de emergencias.

Se desconoce el estado de salud de la persona al momento.